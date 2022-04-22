投资者希望疲弱的中国增长数据能带来刺激加码（富时中国A50指数、人民币） 嘉盛集团官网

基本面暗示中国经济将进一步下行，富时中国A50指数承压加剧。人民币同样可能走低。

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2022/4/22 13:18:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

中国国家统计局数据显示，中国一季度经济年率增长4.8%,表现超预期。但领先指标和疫情封锁措施指向第二季度增长放软。官方统计局和财新PMI报告显示服务业和制造业双双收缩，大规模封锁措施意味着早前财政支撑（比如减税和税收优惠）措施还不足以支撑宏观经济。


本周早些时候，中国人民银行(PBOC)公布了针对受疫情影响个人和企业的帮扶措施，不过初步反馈表明，相较问题的严重程度，这些措施可谓杯水车薪。尽管如此，据报道，今天中国人民银行与中国银监会开会讨论如何对实体经济金融纾困，但细节尚未公布。从上表中我们可以看到，富时中国A50指数排名前10股票中，有8只仍徘徊于1年低点附近。

 

富时中国A50指数即将下破

大型股表现不佳，我们保持对中国A50指数看跌。股指自20212月以来一直处在一条强势下行趋势当中，近期回撤已触及阻力，三顶也已于斐波拉契水平区域成形。动量近期转跌，因此修正高点或已在14118就位。我们需看到价格下穿13480（或日线图收于其下）才能假设股指已重拾跌势。

 

中国准备放任人民币走低？

 

汇率角度来看，中国有更多削弱人民币的理由。我们曾预期过美元/离岸人民币的强劲反弹，今天价格升穿6.42阻力，因此，这可能成为我们曾于三月中讨论过的数月反弹早期阶段。

 

请注意市场尚未达成2015年人民币贬值期间的6.3000水平。汇价自此于横盘结束后突破飙高，然后在昨天突破三角形态。

 

 

 

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