关注欧元/美元和石油

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2022/11/25 15:22:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

在欧洲央行会议纪要和德国IFO商业信心数据公布前，欧元/美元升破1.04

欧元/美元延续昨日的涨势继续走高。鹰派立场减弱的美联储会议纪要和弱于预期的美国商业活动数据正在拖累美元。美国今天因感恩节公休假日休市，因此成交量会很少。

与此同时，乐观的市场情绪和没那么糟糕的欧元区PMI数据正在助长欧元上涨。欧元区综合PMI意外升至47.8，之前为47.3。这可能表明欧元区的衰退比最初担心的情况要好。

今日焦点转向德国IFO商业信心指数，预计将从84.5升至85

最新的欧洲央行会议纪要也将发布，市场可以进一步了解欧洲央行是否正在考虑将12月的加息幅度降至50个基点，但最近欧洲央行发言人的观点并不一致。

欧元/美元接下来的走势？

欧元/美元在早盘升至高位1.0448后，开始回落并考验200日均线1.04RSI仍未进入超买区域，支持其进一步上涨。

多头希望看到它涨至1.0480上方以创造更高的高点，这样上行趋势线将延伸至6月底的高点1.06

空头希望看到它跌破200日均线并打开下行通道至周线低点1.02209月高点1.02。跌破1.0100将瓦解近期的上行趋势。

 

油价在暴跌后企稳。

油价在前一交易日大幅下跌后企稳。油价录得两个月来的最大单日跌幅，因为G7集团考虑限制俄罗斯油价在每桶6575美元。

该集团今天将继续围绕石油价格上限水平进行磋商。疲软的美国PMI数据和全球最大的石油进口国中国的新冠疫情病例增加，加剧了石油萎靡的需求前景。

EIA数据显示美国汽油库存增幅超过预期，表明需求放缓。

由于美国感恩节假期，今天石油市场可能相对平静。最新的美联储会议纪要公布后，美元走软有助于支撑石油价格。

油价接下来的走势？

当前油价低于11月初形成的下行趋势线。RSI处于看跌区域，4小时图上的50日均线形成死叉信号。

空头希望看到它跌破周线低点75.27，以创造更低的低点并跌向2022年低点74.10。在此下方，心理点位70.00将成为争夺的焦点。

从上行方面看，涨破82.30，即50日均线、周线高点和下行趋势线形成的复合阻力位将非常重要。涨破此处后的下一步是200日均线85.80

 

 

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