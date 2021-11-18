为何视澳元/美元反弹为做空机会

上周美国通胀创30年来最高水平，加之澳就业报告表现不佳，澳元/美元探入0.7276，自仅三周前的低点0.7555下挫了3.5%。

周五，由于美国消费者信心不及预期且有迹象显示中国正考虑放宽规定以允许困境中的房地产开发商出售资产避免违约，汇价小幅反弹。

今天新发中国经济数据显示经济较预期更好地经受住了监管和恒大债务风暴考验，从而帮助饱受煎熬的澳元略微上扬。

在产量控制和电力短缺对供需造成压力后，中国钢铁生产走弱。但10月工业生产增长了3.5%，超出了经济学家预期的3%，零售额增长了4.9%。

澳洲联储将于明天发布11月董事会会议纪要，主席洛威也将发表讲话，澳元/美元进一步上涨空间因此受限。纪要和讲话很可能都将呈现鸽派基调，并重申最快要到2024年或2023年底才会开始息。

周三将揭晓工资数据(澳洲联储可持续通胀谜题的关键组成部分)，预计受封锁影响，通胀季率仅小幅上升0.5%，年增率2.2%。仍远低于澳洲联储设定的3-3.5%区间。

澳元/美元当前的反弹被认为来自于空头回补，我们倾向利用此轮反弹并在0.7380和0.7420之间做空。

如果做空入场点达成，止损位将落在0.7555近期高点上方，利润目标在0.7100区域附近，该策略可提供一个极具吸引力的2:1风险回报比。

来源：Tradingview.上述数据截止到2021年11月15日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

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