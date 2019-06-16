每周交易员持仓报告：美元多头持仓降至9周低点

截至6月11日

交易员净做多美元289亿美元，比前一周降21亿美元（兑G10货币为321亿美元，同比降26亿美元）。

交易员削减商品货币（澳元、加元和纽元）空头持仓

瑞郎空头合约减少11300张，为9个月中最大的一次周度变化。





美元：净多头持仓降至9周低点，同比减少21亿美元，降幅为2月中旬以来之最。但美元指数自此数据之后升值0.85%，并且似乎决意回踩年内高点。如果再度未能站上并守住98，我们选择继续观察其是否潜在筑顶。但目前趋势仍然向上并且动能暂时利好多头阵营。







澳元：一些经济学家呼吁澳洲联储最多降息4次，但有意思的是，大型投机者似乎在降风险，过去三周多空双方都在削减澳元持仓。周度变化只有区区65张合约，但过去三周总计减少7300张多头合约、10200张空头合约。









加元：净空头持仓降至2月中旬以来最低。我们在前一份报告中指出，做空兴趣正在慢慢减退，美元/加元因此有展开长线反转的潜力。但做多兴趣正在升温，其中新添多头合约1.03万张，是2018年6月以来周度变化最大的一次。总多头达到1月初以来之最。









截至6月11日：

交易员多头持仓为2018年4月以来之最

大型投机者转为净做多白银

西得州原油交易员多头持仓为3个月最低

钯金交易员的多头持仓为10周之最









黄金：黄金价格的上涨伴随着空头合约的了结和多头合约的增加，这正是价格反弹时的良性信号。但截至周五，黄金在高位徘徊并构筑重要的看跌pinbar。所以，我们继续整体看涨黄金的同时，也怀疑其暂时还不具备创下新高的条件，短线可能展开修正。









白银：在净做空5周后，交易员转向净做多白银，并且新增8600张多头合约，成为2018年6月以来周度变化最大的一次。而且，过去两周里，多头新增1.16万张、空头减少1.35万张，暗示周期低点或已构筑。尽管如此，主动型基金的空头持仓虽为2月中旬以来最低却仍保持净做空。









西得州原油：净多头持仓降至14周低点，并且空头持仓稳步增加、多头合约减少。总多头连续第7周下降而空头持仓在过去3周增加。过去3周里，多头了结7.05万张、空头新增5.62万张。所以，我们继续看跌油价，并且短线择机逢高沽出。



