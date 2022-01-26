美元/俄罗斯卢布到达旗形目标，后市何去何从？ - 嘉盛集团官网

如果有关俄罗斯入侵乌克兰方面继续传出负面消息，可能更加有力地推动美元/俄罗斯卢布上涨。

2022/1/26 14:13:00

俄罗斯正在乌克兰边境集结军队，到目前为止人数达到10万左右。俄罗斯卢布目前不断下跌，消息面的原因如下：

  • 英国方面周一表示，俄罗斯正试图扶持亲俄罗斯的乌克兰总统，将现任总统取而代之。
  • 英国在周二表示，俄罗斯先遣部队已在乌克兰境内展开行动。
  • 美国方面周一下达命令，通知 8500名士兵准备前往欧洲。
  • 美国要求驻乌克兰外交官家属离境。
  • 美国和英国正在商议制裁俄罗斯，最严重的制裁措施是将俄罗斯排除在SWIFT系统之外。

 

但俄罗斯声称西方的反应歇斯底里，俄罗斯根本没有入侵乌克兰的意图。但是否入侵对俄罗斯卢布来说似乎无关紧要，年初以来一直遭到交易者地积极抛售的这个俄罗斯货币不能坚守阵地等待结果。

2020年初疫情爆发以来美元/俄罗斯卢布一直交投于一个对称三角形中（请看下图绿色线），在逼近该形态相汇点时于200天均线上方不远处开始构筑旗形形态，然后上破三角形的上轨趋势线75.70附近，在短暂回踩趋势线后一飞冲天再未回头。昨天，价格到达旗形形态的目标价位，即77.77高点。

 

 

来源: Tradingview, Stone X

 

那么，卢布会走向哪里？美元/卢布4小时图似乎仍在走高，已经形成了短线旗形形态。该形态突破后的目标在80.25附近，那也是202145日是高点到1026日低点行情的127.2%扩展位。第一水平阻力位在2020112日高点，然后是20203月以来高点82.86。如果价格确实很快冲高（比如，在俄罗斯入侵乌克兰的帮助下），目标可能在前面提到行情的161.8%扩展位84.42。价格目前交投于第一支撑位，即202146日以来高点78.58附近。如果失守，下看水平支撑位77.2075.61，然后是50天均线74.75（请看日图）。

 

 

来源: Tradingview, Stone X

 

如果有关俄罗斯入侵乌克兰方面继续传出负面消息，可能更加有力地推动美元/俄罗斯卢布上涨。该货币对日图完成旗形后4小时图似乎在构筑新的旗形形态，请留意该形态目标80.20

 

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