美元/挪威克朗受到冲击

本周若干变量波及市场，美元/挪威克朗迄今已经上涨1.5%。
本周若干变量波及市场，美元/挪威克朗迄今已上涨1.5%。让我们来看看其中一些可能影响美元/挪威克朗的变量因素:
- 联邦公开市场委员会(FOMC):美联储将于周三召开会议，讨论现在是否该宣布缩表。一般而言，当委员会立场较预期鹰派，美元就会升值。而反之，当他们态度较预期鸽派，美元走跌。请重点关注声明和新闻发布会，寻找美元下步走向线索。
- 挪威央行:挪威央行将于周四召开会议。挪威央行在9月会上加息25个基点后表示12月会议之前不会再度加息，市场已计入25个基点加息预期。但考虑到高油价和供应链问题(通货膨胀)，央行仍有可能加快加息步伐，这点值得关注。
- OPEC+：该石油卡特尔的成员国及其他重要产油国将开会讨论是否应该增加石油产量。在上次10月会议上，成员国决定维持日产量不变，继续40万桶增幅。但鉴于西德州中质原油（WTI）价格徘徊于84美元附近，成员国可能希望通过增产来降低价格(应少数国家要求)。
- 技术面:日线图上，美元/挪威克朗近期到达8.2800附近双顶形态和AB=CD形态目标。货币对10月21日在8.2786触底反弹。包括今天1.5%涨幅，汇价此后已升至8.5308。货币对还构筑看涨吞没K线形态。美元/挪威克朗涨势于200天均线8.5384下方暂停。该关键均线上方8.5548和8.5705之间有一个阻力汇聚区，其中包括9月30日高点至10月20日低点下行之50%回档，水平阻力以及50天均线。如果阻力保持，日内支撑位落在周一高点8.4718，今日低点在8.3943
来源：Tradingview, Stone X
随着本周FOMC和挪威央行会议的召开，美元/挪威克朗本周可能面临大幅波动行情，而货币对迄今已上涨了1.5%。再加上OPEC+会议，若各事件发展利好，美元/挪威有望大幅冲高!
如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？
请按照以下简单的步骤开户
1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户
2. 账户开通后进行账户注资
3. 下载安装并登录交易平台即可交易
最新研究消息
五月 24, 2023 08:23 上午
五月 22, 2023 01:33 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
立即开户
体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
Web Trader平台
我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
十一月 28, 2022 04:00 上午