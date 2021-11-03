美元/挪威克朗受到冲击

本周若干变量波及市场，美元/挪威克朗迄今已经上涨1.5%。

本周若干变量波及市场，美元/挪威克朗迄今已上涨1.5%。让我们来看看其中一些可能影响美元/挪威克朗的变量因素:

联邦公开市场委员会(FOMC): 美联储将于周三召开会议，讨论现在是否该宣布缩表。一般而言，当委员会立场较预期鹰派，美元就会升值。而反之，当他们态度较预期鸽派，美元走跌。请重点关注声明和新闻发布会，寻找美元下步走向线索。

挪威央行: 挪威央行将于周四召开会议。挪威央行在9月会上加息25个基点后表示12月会议之前不会再度加息，市场已计入25个基点加息预期。但考虑到高油价和供应链问题(通货膨胀)，央行仍有可能加快加息步伐，这点值得关注。

OPEC+ ： 该石油卡特尔的成员国及其他重要产油国将开会讨论是否应该增加石油产量。在上次10月会议上，成员国决定维持日产量不变，继续40万桶增幅。但鉴于西德州中质原油（WTI）价格徘徊于84美元附近，成员国可能希望通过增产来降低价格(应少数国家要求)。