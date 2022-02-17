美国1月零售销售表现稳健- 嘉盛集团官网

美国1月表面零售销售月率上涨3.8%，创下2021年月以来之最，而预估值仅为2%。另外，12月月率自下降1.9%下调为下降2.5%。1月剔除汽车的零售销售月率上涨3.3%，高于上涨0.8%的预期值和减少2.8%的前值。很多分析师本来认为，表面数字高于预期的原因可能是汽车销售的增加（以及汽车销售的成本上升），但事实似乎并非如此。剔除天然气和汽车的零售销售月率甚至达到更高的3.8%，远超0.4%的预期值。这些数字可能暗示，虽然通胀造成物价上涨，消费者1月仍在支出。

欧元/美元日图于50天均线所在的1.1328以及2021年5月以来的下降通道上轨上方不远处徘徊，水平支撑位落在今天高点1.1395附近，如果可以站于其上并攻克水平阻力位，可能极大地打开上涨空间，上看最近一直破坏反弹的1.1500阻力。其它阻力包括2月10日高点1.1497（非常接近于1.1500）、1月14日高点到1月28日低点行情的127.2%扩展位1.1581附近，以及200天均线1.1649。

来源: Tradingview, Stone X

欧元/美元4小时图上的第一支撑位在长期通道的上轨下降趋势线1.1300附近，以及由2月14日低点、水平支撑位和1月28日低点到2月10日高点行情的61.8%回档位组成的1.1263 - 1.1280区间，还有水平支撑位1.1186、前低点1.1121。

来源: Tradingview, Stone X

华尔街有一句格言，说“永远不要低估美国消费者”。用这句话来描述1月零售销售数据似乎正合适。该数据全面超过预期，可能与对产品的需求有很大的关系，也可能与产品的价格有很大的关系。

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