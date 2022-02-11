美国CPI高于预期，美联储会加息50个基点吗？ - 嘉盛集团官网

美国1月CPI年率报在7.5%，高于7.3%的预期值和7.0%的前值，创下1982年2月以来最高点。剔除不稳定的食品与能源的价格的核心通胀率上涨6%，高于5.9%的预期值和5.5%的前值。CME Fedwatch工具显示，市场现在计入3月加息50个基点的几率几乎达到50%。在该数据披露之前，这个数字为33%。另外，市场现在计入6月15日会议加息100个基点的前景。

来源: CME

数据发布后，股市和债市闻讯下跌而美元应声上涨。美国10年期债券收益率升至2.00%的心理整数关口，创下2019年8月以来最高点。

来源: Tradingview, Stone X

如上所述，美元在CPI数据发布后应声上涨，欧元/美元因此下跌。该货币对4小时图自从假性下破2021年11月24日前低点（最低触及1.1121）以来一直在走高。但受立场从之前的温和转变为略微强硬的欧洲央行的影响，欧元/美元于2月3日大举上攻，创下近期高点1.1484，上方为长期阻力位1.1490/1.1500。该货币对之后回撤并形成旗形形态，今天触及水平支撑位与旗形下轨趋势线所在的1.1376。

来源: Tradingview, Stone X

欧元/美元守住支撑位也就守住了旗形，之后调头向上并打破旗形，但现在面临1.1482 - 1.1500的区间阻力。如果可以站于其上，可能上攻旗形目标1.1575附近。第一支撑位在旗形上轨趋势线1.4455附近，然后是旗形下轨趋势线1.1376附近。如果下破，下看水平支撑位1.1330。

来源: Tradingview, Stone X

美国1月CPI数据强劲，市场也很快认识到了这点。但是，通胀在这个水平上还可以持续多久？美联储3月会加息50个基点以助约束通胀吗？FOMC会议召开还有一个多月的时间，在这期间交易者应当做好准备，以防美联储决定“先下手为强”，紧急召开会议宣布加息。

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