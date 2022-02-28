美国核心PCE依然高涨，美联储3月加息50个基点？- 嘉盛官网

美联储最青睐的通胀指标（核心PCE）年率上涨5.2%，高于5%的预期值和4.9%的前值。

2022/2/28 17:42:00

美国在周五早上披露了一系列经济数据，其中最重要的是1月核心个人消费支出物价指数，即核心PCE。表面PCE年率上涨6.1%，高于5.9%的预期值和5.8%的前值。但最受美联储关注的核心PCE年率上涨5.2%，高于5%的预期值和4.9%的前值，也创下19827月以来最高点。另请注意，美国个人收入与个人支出数据同样强于预期。

而美联信的通胀目标为2%，所以，上述数据几乎是对通胀处于“高位”的证明。美联储会在316日的会议上加息50个基点吗？圣路易斯联储主席几周前的讲话造成市场混乱。当时他表示，预计截至71加息100个基点。按他的说法，美联储要在那个日期之前的其中一次会议上加息50个基点，或者临时加息。之后市场慢慢平静下来，但美联储官员WallerBowman昨天的讲话再度搅动市场。Waller表示，基准利率目标应当在夏初达到1.00% - 1.25%区间，美联储应该在不晚于7月会议开始收缩其资产负债表。Bowman指出，高涨的通胀可能促使美联储加快加息的步伐，速度应该高于之前加息周期的速度。此番言论也催生加息50个基点的期待。CMEFedwatch工具显示，市场目前只计入17%的几率3月加息50个基点。（月初的时候这个几率接近100%）。加息50个基点的几率可能已经因为俄乌局势动荡而下降，这点应该引起我们的注意。

来源: CME

 

欧元/美元一直交投于长期下跌趋势内，但20211110日以来基本受限于1.1120-1.1500区间。该货币对在俄罗斯侵入乌克兰事件的影响下，昨天先是考验横盘通道（请看下图绿色线）的下轨，之后反弹。投资者逃往美元避险，导致欧元/美元最低跌至1.1106。但若俄罗斯与乌克兰在316FOMC会议之前达成和解，美元又将是另一番景象。下方支撑位有长期水平阻力位1.1020128日低点到210日高点行情的127.2%扩展位、长期下跌通道的下轨趋势线1.0970附近。如果2月通胀在美联会议召开之前出现降温迹象，欧元/美元可望上涨。上方阻力有水平阻力位1.128050天均线1.1329和系列近期高点汇聚的1.1296210日高点1.1500附近（该位也是心理整数大关）。

来源: Tradingview, Stone X

 

从美联储青睐的通胀指标，即核心PCE判断，美国通胀依然高涨。美联储会在3月加息50个基点吗？从美联储官员BullardWallerBowman的评论来看，存在加息50个基点的可能性。但3月会议的召开距离现在还有近3周的时间，期间可能有无数变量，尤其是俄乌冲突的不确定性。接下来几周请继续留意通胀数据，以更好地预判美联储316日可能的决策。

 

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