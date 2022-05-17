重点关注：FTSE与欧元/美元- 嘉盛官网

中国经济数据令人失望，FTSE指数随后下跌

受到黯淡的中国经济数据的打击，周一FTSE与其欧洲对手股指一道下跌。

中国4月社会消费品零售总额年率下降11.1%，降幅大于3月的3.5%和预测的6%。工业增加值年率下降2.9%。

上述数据突显出中国“清零政策”对中国经济的重大冲击，也加剧了全球经济增长放慢的担心。在这样黯淡的数据作用下，市场忽视了上海市封锁管控举措因新冠病例数增速开始放慢而有所松动的消息。但与上海市不同的是，北京市正在收紧封锁管控。

正是在经济增长放慢与通胀上升的关切中，英国央行将接受英国财政部特别委员会的质询。对央行表现的指责声音越来越多，央行行长可能遭到财政部的拷问。

FTSE指数后市展望

FTSE已扩大7155以来的反弹，但在50和100期均线7450附近遇阻。日图K线出现上影线，表明较高价位处的接受度较低。股指随后跌回均线下方。

如果受制于7450，股指可能下探5月11日高点7360的支撑位。如果下破，或打开跌至7300的空间。该位在过去半年多次或构成支撑或扮演阻力。跌破7155才有可能形成下降的低点。

而如果站上7450，有望先后涨至5月6日高点7500、7630，甚至创下疫情后期新高。

欧元/美元走弱，等待欧元区经济预测报告

欧元/美元周一下跌，扩大上周以来的跌幅，受到避险情绪的打击。

弱于预期的中国数据引发全球经济增长放慢的担心。与此同时，俄罗斯与乌克兰之间的战争仍在进行中，而且芬兰和瑞典进一步靠近北约，地缘政治紧张局势萦绕市场。如果芬兰和瑞典加入北约，可能显著改变欧洲的安全局面继而激怒俄方。

德国4月PPI年率升至23.6%，创下记录高点，高于3月的22.6%，但低于24%的预测值。

现在焦点转向欧元区经济预测报告，密切留意俄乌战争影响的蛛丝马迹。

欧元/美元后市展望

欧元/美元4小时图交投于50和100期均线下方，也跌破持续数周的下降趋势线。

该货币对上周击穿1.0470支撑位，跌至1.0360低点，现盘整于1.0360-1.0420区间。

RSI摆脱超卖但仍低于30。

空头等待下破1.0350后进攻1.03整数位，如果继续扩大下行，或下探1.0250。

而若收复1.0420，可能上看1.0470。站于其上，剑指50期均线1.0520。

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