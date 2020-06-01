美国总统演讲与中国PMI数据刺激市场人气回暖

美国总统演讲与中国PMI数据刺激市场人气回暖

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/6/1 12:32:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

美国各种示威流行活动占据了周末的头条新闻，与此同时市场更加关注的是美国总统在上周五的演讲。他的基调软化加上中国鼓舞人心的PMI数据，令新的一周开局冒险情绪升温。交易员正买入风险资产的同时撤出避险的美元。亚洲股市隔夜坚定走高，并且欧洲股市看起来将追随走高。

美国总统关于中国的演讲中没有提到的内容改善今天早上的市场人气。在演讲中，他没有撤销1月份与中国达成的协议，也没有对中国官员或相关个人展开制裁。

中国经济复苏引人瞩目
中国财新制造业与非制造业PMI均构成乐观情绪的源头。中国制造业5月的活动回到扩张区域，读数报在50.6。这个数字略低于50.7的预期值。非制造业PMI意外上升，报在53.6，表明国内需求在疫情封锁后继续回暖。

PMI数据将继续牢牢占据市场的注意力。接下来英国、欧洲和美国都将发布PMI报告。市场预测，英国5月读数接近于40.6的初值，报在40.7，这样的预期值依然深陷萎缩区域。法国与德国因公众假期休市。

封锁措施进一步放松，FTSE上扬

围绕着经济活动重启的乐观情绪继续驱动交易。亚洲股市创下三个月高点，原因是疫情后的经济持续复苏。在英国，新冠病毒感染率与死亡率双双下降下降，促使首相进一步放松管制措施。今天小学开学，人们在遵守保持社交距离的前提下可以以6人为限聚集，一些户外交易也得到了允许。英国经济活动正在缓慢重启。旅行与旅游股、零售商、地产与运输类股可能再度成为多头关注的焦点。

油价上看40

继隔夜亚洲市场涨逾6.5%后，周一油价缓慢下滑。在新冠疫情危机爆发10周以及价格转负一个月后，油价终于呈现出斩获反弹动能的迹象，回到了37.00上方。随着经济活动重启，燃油需求回暖。所以，对原油的需求正在缓慢增加。供应方面也在支持油价反弹。美国钻井数量以空前紧急的状态进入封存，并且此时OPEC于5月减产至二十年最低点。现在的焦点在OPEC及其下次会议，召开时间最早可能是本周，事项是决定是否将最新的减产延长三个月。如果会议同意延长，油价可能站上40。

FTSE图表



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