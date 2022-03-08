美元指数：还有多少上涨空间？- 嘉盛官网

美元指数拥有继续上涨的充分动能，比如避险理由、通胀上涨或技术面因素。

2022/3/8 13:50:00

美国于211日宣布，俄罗斯随时可能侵入乌克兰。从那天起到今天不到一个月的时间里，美元指数从当天低点95.64不断上涨，最高摸至99.42，斩获近4%的涨幅。在冒险情绪走弱时，投资者买入美元、日元和黄金等避险资产。市场讨厌不确定性，围绕着俄乌冲突的不确定性导致股市开始走弱，市场情绪从“冒险”转向“避险”，推动资金涌入美元指数。

但带动美元指数上涨的动力不止俄乌战争，还有通胀与利率预期。通胀率越高，资金使用成本越高，美联储加息的预期也越高涨。美国定于周四公布通胀核心指标CPI2月读数，市场对此的预期值为年率上涨7.9%。如果结果“符合预期”，可能意味着物价同比上涨近8%。美联储主席曾表态，FOMC将在316日加息。而投资者认为，除此之外还有更多的加息。美元指数因此上涨。

美元指数20215月以来有序走高并形成上涨通道，一度在11月底站上通道的上轨趋势线，至96.94，只是后来回落至通道内。价格突破通道一端失败后往往考验通道的另一端，美元指数也确实在回到通道内后于1月考验通道的下轨趋势线94.66附近，此后调头走高，周五收上通道的上轨趋势线和水平阻力位。美元指数今天继续上涨，击穿了更多水平阻力位与128日高点到24日低点行情的161.8%扩展位98.87附近。要想延续涨势，必须攻克100.00整数心理关口、100.87水平阻力位和20203月高点102.99但请注意，RSI超买表明价格强劲准备回调。

来源: Tradingview, Stone X

 

 

美元指数4小时图上的短线支撑位因此映入眼帘，第一个是长期通道的上轨趋势线(请看绿色线)与水平支撑位相交的98.27附近，然后是水平支撑位97.82128日高点97.44

来源: Tradingview, Stone X

 

美元指数拥有继续上涨的充分动能，比如避险理由、通胀上涨或技术面因素。但交易者必须留意消息面。如果俄乌冲突在外交层面取得突破并且双方最终停火（或者周四发布的CPI数据低于预期），可能推低美元指数。

 

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