美元指数：还有多少上涨空间？- 嘉盛官网

美国于2月11日宣布，俄罗斯随时可能侵入乌克兰。从那天起到今天不到一个月的时间里，美元指数从当天低点95.64不断上涨，最高摸至99.42，斩获近4%的涨幅。在冒险情绪走弱时，投资者买入美元、日元和黄金等避险资产。市场讨厌不确定性，围绕着俄乌冲突的不确定性导致股市开始走弱，市场情绪从“冒险”转向“避险”，推动资金涌入美元指数。

但带动美元指数上涨的动力不止俄乌战争，还有通胀与利率预期。通胀率越高，资金使用成本越高，美联储加息的预期也越高涨。美国定于周四公布通胀核心指标CPI的2月读数，市场对此的预期值为年率上涨7.9%。如果结果“符合预期”，可能意味着物价同比上涨近8%。美联储主席曾表态，FOMC将在3月16日加息。而投资者认为，除此之外还有更多的加息。美元指数因此上涨。

美元指数2021年5月以来有序走高并形成上涨通道，一度在11月底站上通道的上轨趋势线，至96.94，只是后来回落至通道内。价格突破通道一端失败后往往考验通道的另一端，美元指数也确实在回到通道内后于1月考验通道的下轨趋势线94.66附近，此后调头走高，周五收上通道的上轨趋势线和水平阻力位。美元指数今天继续上涨，击穿了更多水平阻力位与1月28日高点到2月4日低点行情的161.8%扩展位98.87附近。要想延续涨势，必须攻克100.00整数心理关口、100.87水平阻力位和2020年3月高点102.99。但请注意，RSI超买表明价格强劲准备回调。

来源: Tradingview, Stone X

美元指数4小时图上的短线支撑位因此映入眼帘，第一个是长期通道的上轨趋势线(请看绿色线)与水平支撑位相交的98.27附近，然后是水平支撑位97.82、1月28日高点97.44。

来源: Tradingview, Stone X

美元指数拥有继续上涨的充分动能，比如避险理由、通胀上涨或技术面因素。但交易者必须留意消息面。如果俄乌冲突在外交层面取得突破并且双方最终停火（或者周四发布的CPI数据低于预期），可能推低美元指数。

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan