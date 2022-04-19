特斯拉一季度财报前瞻：核心业务或持续增长- 嘉盛官网

特斯拉财报发布时间

特斯拉定于周三（4月20日）盘后市场发布2022年一季度财报。

分析师的预期是什么？

主流预期是每股收益2.27美元、营收178亿美元。

特斯拉财报前瞻

半导体依然供应不足，而特斯拉首席执行官“鬼点子”层出不穷并不断制造话题，但这些不影响其核心业务的持续增长。

该公司已报告，虽然面对供应链挑战与工厂停工的不利因素，一季度新交付汽车还是递增，达到310,048辆，高于308,650的前值。事实上，特斯拉近几年相对竞争对手更好地应对了芯片短缺的困境，今后交付车辆有望保持每年增加50%左右的速度。

除了重要的财务数字和汽车交付总量以外，交易者还将关注以下几个要点。首先是特斯拉的营业利润率。在消费者看来，特斯拉汽车具有质优的吸引力。该公司因此拥有强大的定价权，得以将供应链成本转嫁于消费者。这点优于很多汽车生产商，一季度的表现也将备受瞩目。

其次是该公司在德国与德克萨斯州新工厂的最新生产时间表。两地工厂都于上月开始投入运营，主生产特斯拉Model Y中型SUV。不过，位于德克萨斯州的工厂也将于2023年开始生产备受期待的Cybertruck。这些工厂的生产进展对公司大幅增产的计划至关重要。

最后，特斯拉已经正式向美国证券交易委员会提交了股票分割（“股票分红”）计划。当然，金融学教科书经常引用把比萨饼切成小片的例子，解释股票分割不会改变相关公司的价值。不过，近几年里股票分割还是引发部分股票的上涨势头。所以，特斯拉这次的股票分割亦可能影响其股价走势。

特斯拉股价后市展望

特斯拉股价最近几个月和很多美国股票一样丧失了动能，用一个词可以很好地描述其最近走势，即区间波动。

此文发稿时，股价呈现在1000附近企稳的信号，且近期反弹行情的38.2%回档位980和50天指数移动均线970附近构成支撑。如果一季度财报好于预期，多头或利用当前支撑位，借势上攻4月初高点1100区域。而如果业绩令人失望，股价或击穿900一线上轨支撑，扫清扩大下行的障碍。届时这只受欢迎的股票的价格，或先后下探近期反弹行情的50%回档位925附近和61.8%回档位875。

来源: StoneX, TradingView

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