粉丝支持马斯克卖出股票，特斯拉股价下滑 - 嘉盛集团官网

这家全球新晋万亿美元公司的一举一动总能搅起风云，即使市场休市也不例外。

特斯拉汽车首席执行官马斯克周末在推特上发布一项调查，要求粉丝投票选择其是否应卖出所持10%的特斯拉股票（总计超过200亿美元）。马斯克总是喜怒无常，我们不可能揣测此举背后的意图。但他表示，会遵守投票的结果。投票现已结束，超过350万人参加了投票，有58%左右的人支持马斯克卖出持股。此项调查内容如下：

最近很多人说，持股不卖守住浮盈是避税手段，所以我打算卖出我在特斯拉持有的10%股份。

你支持吗？

— Lorde Edge (@elonmusk) 2021年11月6日

这家电动汽车公司的首席执行官兼最大鼓吹者将卖出特斯拉发行在外普通股总数2%以上持股的消息不出所料推动部分动量交易者逃离，导致此文发稿时股价下跌近5%。

特斯拉汽车股价技术面分析

对于该股的热情在最近几周达到了白热化的程度，如果有任何风吹草动，比如动量减弱，可能导致该股迅速调头向下。不过认为特斯拉股价高估的空头永远不要忘记John Maynard Keynes的那句名言“市场可以长时间处于非理性中，可能长到你破产”。过去五年里，无数看跌特斯拉的卖空者无疑损失惨重。特斯拉股价短期看也没有自此止步不前的理由。

就算加上周一早盘的跌幅，特斯拉股价仅过去6周斩获的涨幅就超过50%，再考虑到该股历史上对负面消息的抵御能力（还记得马斯克去年发的那条“特斯拉股价太高啦”的推文吗？），看起来马斯克卖出少量的持股不足以完全破坏特斯拉股价惊人的涨势。

在抛物线走势中交易某项产品至关重要的永远都是风险管理，置于特斯拉的例子中，看涨交易者可以利用8天指数移动均线等短期均线，作为放置止损的区域。如果股价打破并收于均线下方，可能暗示后市扩大回调。同样的，空头可以等待下破8天指数移动均线（或更保守，等到8天指数移动均线下穿21天指数移动均线）后再考虑做空，并紧跟止损单，而不是在这些极高的价位盲目地卖空。

来源: TradingView, StoneX

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