金价上涨受阻，后市或下看1400





月末相对平稳的度过，虽然这与预期不符。全球外汇委员会（Global Foreign Exchange Committee）等在周初发出的警告，似乎已经促使机构投资者拉长调整资产组合的时间，而不是留到3月的最后一天集中调整。由于缺少预期中的月末购买，美国股市回落。标普500指数跌逾1.50%，没有理会有关“阶段4”新冠疫情纾困计划的传言，即美国针对新基建的2万亿美元支出一揽子计划。基建议案能否取得美国两党的支持尚不可知，因为两党在如何对刺激计划提供资金方面一向意见不合。黄金隔夜同样下跌，此前有报告称，在过去五年积累了400亿美元的俄罗斯央行可能自4月1日起暂停购买黄金。虽然该消息没有说明原因，但市场认为，俄罗斯与其它目前深陷原油价格战与需求疲弱的产油国可能抛售黄金储备以增加现金储备。像新冠疫情、空前的货币刺激政策等基本面依然利多金价，但有关俄罗斯的消息确实踢倒了黄金价格的一根支柱。宏观基本面的这种微妙变化可以从下图体现出来。在从1703高点暴跌以来，黄金价格守住1451的支撑位并回升，该位是2015年12月低点1046至最近的1703高点的38.2%回档位。我们因此在3月18日撰文预期金价上涨，详见下文。“本周回落至1451低点，那正是2015年低点1046至两周前高点1703的38.2%回档位，再加上最近的洗盘后持仓更加清洁、相较以前更多的财政与货币刺激理由，我们认为黄金很可能收复失地。”但1451以来的反弹已经止步，现在开始自1650附近的阻力位下方调头走低。1650是1703到1451跌势的78.6%回档位。隔夜的价格走势发出警示，即黄金已经启动浪IV下跌浪的浪C，目标1400，最终可能呈现极佳的买入机会。我们将继续看跌，除非金价回到1650一线阻力上方。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2019年4月1日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。