英国央行加息25个基点但立场略显温和- 嘉盛官网

英国央行加息但立场温和，表示担心加息冲击家庭收入。

2022/3/18 14:49:00

英国央行加息但立场温和，表示担心加息冲击家庭收入。

英国央行一如市场预期加息25个基点，将基准利率从0.50%上调至疫情前的水平0.75%。央行货币政策委员会的投票比例为81，其中Cunliffe投票维持利率不变，理由是担心加息冲击家庭收入。委员会在声明中提到，俄罗斯入侵乌克兰的事件可能恶化通胀，导致家庭收入进一步减少，从而冲击经济活动。请注意，央行曾表示，一旦利率达到1%就将开始抛售资产负债表中的债券。英国央行已在上次会议上开始削减资产负债表中的持仓，停止对到期债券的收益进行再投资。

声明还指出，现在预测二季度通胀率为8%左右，相比之下2月声明中的预测值为7.25%。然而，声明表示，未来几个月里进一步适度地紧缩银根“或许合适”，但这样的判断存在双重风险。这点不同于2月的声明，当时说的是“有可能合适”。因为预期通胀上涨，委员会认为，净能源进口国的成长可能放慢，预计英国一季度GDP仅增长0.75%

英镑/美元自周二的1.3000缓慢上涨，在上述声明发布之前恰好摸至1.3211。但市场认为声明较温和，趁机“见事实沽出”，推动该货币对几乎在瞬息之间跌至1.3088

 

 

来源: Tradingview, Stone X

 

英镑/美元在202061日最高摸至1.4250，此后高点和低点不断下降。该货币对1月中旬在1.3160附近摆脱下降楔形，之后回到下降趋势线1.3749附近。英镑/美元随后再度回撤并于315日创下新低1.3000，那也2021129日低点到113日高点行情的127.2%扩展位兼心理整数关口。

 

来源: Tradingview, Stone X

 

英镑/美元4小时图上的第一个阻力位在218日高点到315日低点行情的38.2%回档位1.3246附近，然后是水平阻力位1.3273，接着是2月到3月行情的50%回档位1.3322。重要支撑位在前低点1.3000附近，然后是202011月以来低点构成的水平支撑位1.2854附近，接着是2021129日低点到113日高点行情的161.8%扩展位1.2796（请看日图）。

 

 

来源: Tradingview, Stone X

 

英国央行加息但立场温和，表示担心加息冲击家庭收入。但央行又在尝试平息高涨的通胀，今后是否沿用这样的措词可能要慎之又慎。

 

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