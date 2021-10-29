美国三季度GDP增长率远低于前值，未来会延续颓势吗？ - 嘉盛集团官网

美国三季度GDP首次估计值仅增长2%，而前值高达6.7%。经济学家曾因为供应链问题和新冠病毒的Delta变异病毒而预测美国经济增长率降至2.7%，结果表面读数比经济学家的预期值还低。另外，GDP价格指数（或称平减指数）高达5.7%（预期值5.5%），但低于6.2%的前值。所以，我们仍处于通胀持续高企且成长放慢的环境中，即所谓的滞胀。但考虑到现在已是四季度第一个月的尾声，公布的数据都陈旧过时了，市场不大可能给予回应。随着新冠病例数减少、供应链问题有望在接下来一年里厘清，未来GDP有可能上升。

如上所述，三季度GDP陈旧过时，市场未作过多理会。但在美国GDP发布后不久即是欧洲央行货币政策会议的会后新闻发布会，其导致美元回撤。美元指数业已击穿一个宽幅支撑带93.43-93.55，其由7月30日低点到10月12日高点行情的38.2%回档位、前高点和50天均线构成。请注意，9月16日以来美元指数就从未跌破50天均线，下个支撑在前述行情的50%回档位92.24。阻力在前支撑位93.44、10月26日高点94.02、3月31日以来的水平阻力位94.28，以及10月12日高点94.56。

来源: Tradingview, Stone X

随着美元指数下跌，大部分美元货币对周四走高。纽元/美元从10月中旬以来就大举反弹，但止步于水平阻力位兼2月26日高点到9月29日低点行情的61.8%回档位0.7213。10月21日以来，该货币对围绕着0.7213盘整并形成旗形形态，周四则因美元下跌而向上打破该形态，目前再度测试61.8%回档位，剑指0.7420附近的目标。上摸目标的途中唯一重要的阻力位在水平阻力位0.7315，那是3月2日以来前系列高点所在。支撑位在旗形的上轨趋势线0.7173附近，接着是旗形下轨趋势线0.7115附近。

来源: Tradingview, Stone X

周四发布的疲弱GDP报告表明，疫情破坏了各地的供应链，而Delta变异病毒阻碍了三季度的成长。但这两个问题都有望在未来得到缓解，所以经济增长率有机会在四季度和2022年再度上升。

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