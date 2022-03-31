欧元区CPI或高于预期并迫使拉加德调整通胀预期 - 嘉盛官网

欧盟定于周五发布3月CPI预览值，市场目前预测其年率上涨6.6%，高于2月的5.9%。很多人认为，俄乌战争可能开始催生通胀，继而推高原油等大宗商品的价格。西班牙和德国今天率先拉开欧元区通胀数据的大幕，前者协调CPI年率为9.8%，前值为7.6%，预期为8.1%；后者读数为7.6%，前值为5.5%，预期值6.7%。两国CPI年率大跃进，双双显著高于各自的预期值和前值。明天，法国和意大利将披露通胀数据，预期值分别为4.8%和7.2%。昨天，欧洲央行官员Holzman表示，希望年内加息50个基点，拓宽央行的选择空间（强硬）。但欧洲央行行长拉加德早些时候表示，预计食品与能源等提高通胀的因子保持在高位，但不会“永无止境地上涨”（温和）。两人谁会是 “预言家”？

俄罗斯与乌克兰在土耳其举行和谈并取得积极进展，双方有可能停火。这样乐观的氛围昨天带动欧元/美元开始上涨，今天欧元区国家高于预期的通胀数据接力，推动其继续走高。该货币对目前攻击1.1143的阻力位，那也是2021年5月以来通道的上轨下降趋势线。欧元/美元3月曾多次对其发起进攻。

来源: Tradingview, Stone X

4小时图上述价位也落在2月10日高点到3月7日低点行情的50%回档位1.1150附近以及3月31日下破的上升楔形下轨上升趋势线，如果可以告破，可能上看1.1232附近，其由前述行情的61.8%回档位和前述上升楔形的上轨趋势线。上方水平阻力位落在1.1280附近。如果确实受制于1.1150，可能下看3月28日低点1.0947附近，如果攻克，可能大举进攻1.0806支撑，其由长期通道下轨趋势线和3月7日以来低点组成。该位之下的日图支撑位在在1.0727，那是2020年4月以来低点。

来源: Tradingview, Stone X

西班牙和德国公布了3月CPI且其远高于预期，法国和意大利将于明天揭晓各自的CPI，而欧元区CPI预览值定于周五公布。欧元/美元面临的风险是这些尚未披露的通胀数据届时读数低于预期，但如果强于预期，或迫使拉加德调整通胀预期。

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