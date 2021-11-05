美联储勾勒缩表计划 – 鲍威尔预测通胀与就业前景- 嘉盛集团官网

美联储缩表计划将在11月晚些时候开启 – 但请注意美联储还是谈到了“至少”净购买适量的金额，这保留了政策的灵活性。

这些方面没有出乎市场意料的地方，而且可预见未来负值真实利率的前景继续利多黄金，即使此时美联储主席鲍威尔预测，美国的薪资状况没有进入螺旋上升的状态，也就没有增添通胀力量。而且欧洲当然也基本处于负利率的大背景下。

美国今天和一个月前的收益率曲线

来源: Bloomberg

鲍威尔在新闻发布会上的阐述如下：

“我们理解高通胀给个人和家庭，特别是那些选择余地有限，无力应对食品与交通成本等必需品价格上涨的人造成了困难。我们没有可以缓解供应链困境的工具。我们和大部分预测观点一样，还是相信我们经济的活力将适应供需的失衡，通胀将在经济适应之后下降至更接近我们的长期目标2%的水平。当然，预测供应瓶颈的持续时间或其通胀效用是非常困难的。全球供应链是一个复杂的系统，最终将恢复正常功能，只是很难确定恢复的时间。 我们正致力于实现2%的长期通胀目标，锚定长期通胀预期在该目标。如果我们确实看到通胀或长期通胀预期的路径显著超过我们的目标且长时间高于我们的目标的信号，则我们将动用工具保证物价的稳定。我们将密切观察，留意美国经济的发展是否符合预期。”

缩表方面，鲍威尔强调缩表的节奏将根据经济前景的变化进行调节，这样的说法是可以理解的。他还说，“即使我们的资产负债表不再扩张，我们的有价证券持有量也将继续支持宽松的金融条件”。

现货黄金和倒置的美元走势以及相关性

来源: Bloomberg

当被问及市场有关美联储明年加息一到两次的预警是否错误时，鲍威尔说，美联储的基准预测是供应瓶颈和供应短缺的情况“很可能将持续到明年”，随着疫情的消退而得到缓和，从而推低通胀。这个时间点非常不确定，但当然预测通胀在二季度或三季度回落。美联储认为自己可以保持耐心，但“如果需要回应，我们不会犹豫”。而且他还确实认为，如果经济复苏保持近期的速度，明年下半年有望实现就业的最大化。

关于薪资，鲍威尔指出，按就业成本指数衡量，至少在最近几个月、到目前为止薪资整体上没有实际上升。如果薪资确实“持续上升并显著高于通胀率和生产力增幅，可能给利润率带来上行或下行压力，从而切实推动企业及雇主提高价格，催生我们以往所说的薪资物价螺旋现象。我们暂时还没有看到这方面的迹象。生产力非常高”。美联储没有看到薪资上涨并造成困扰，也不认为会出现这样的困扰。但美联储将密切留意。

FOMC在会议之后公布声明并首次给出缩表的具体规划。声明首先定调，声称受疫情冲击最严重的各行各业最近几个月已有所回暖，“但夏季新冠病例数的增加已致其速度放慢。通胀依然处于高位，主要反映了那些被认为是过渡性的因素。经济发展的轨迹依然取决于疫情动态。疫苗接种取得进展加上供应链瓶颈的缓解，有望支持经济活动和就业继续扩张，以及支持通胀下降。经济前景依然面临风险”。

美联储的常规使命仍然是最大就业、实现2%的平均通胀目标，目前也保持联邦基金利率目标在0%-0.25% - 只是市场的看法与之不同。

缩表规划如下：

每月净资产购买金额减少100亿美元、每月MBS购买金额减少50亿美元

所以从本月晚些时候开始，长期以来实行的800亿美元美债、400亿MBS购买政策将分别至少下降至700亿美元和350亿美元。

有鉴于此，资产购买的最后一个月份将是5月份 – 当然将取决于经济与金融形势。加息依然遥遥无期。