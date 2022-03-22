鲍威尔评论激励收益率与美元/日元创下数年高点- 嘉盛官网

在上周FOMC会后新闻发布会以来的首次讲话中，鲍威尔的言辞极端“强硬”。

2022/3/22 14:07:00

美联储主席鲍威尔今天向市场透露，如果必须加息，美联储将积极响应。他在全国商业经济协会（NABE）上表示，“如果有需要，美联储将提升利率至中性水平之上”。当被问及有什么因素可能阻止5月会议加息50个基点时，鲍威尔回之“势不可挡”。他还指出，美联储将在下次FOMC会议上开始收缩资产负债表，理由是“我们预计通胀短期内不会回落”。这是鲍威尔迄今最强硬的评论。

市场大为震惊，美债收益率飚升。10年期收益率大举站上201811月高点到20203月低点行情的61.8%回档位，即2.136%附近，此文发稿时更是摸至20195月以来最高点2.304%，其也是216日高点到37日低点行情的161.8%扩展位。阻力在略高的水平阻力位2.342%，支撑位在今天低点2.148%

 

来源: Tradingview: Stone X

 

美元/日元也跟随美债收益率上涨。两者的相关性已经恢复，目前的相关系数为+0.91。如果报在+1.00，表示两种交易产品完美正相关，在100%的时间里同向波动；高于+0.80被视为相关性强烈。3月初两者的相关系数还低于+0.80。美元/日元到达210日高点到224日低点行情的261.8%扩展位，即119.46附近，创下6年最高点。第一阻力在心理整数关口120.00，然后是2016年以来水平阻力位123.34121.68。第一支撑在2020年底以来通道的上轨趋势线118.17附近，然后是210日高点116.34，接着是50天均线115.49

 

 

来源: Tradingview, Stone X

 

在上周FOMC会后新闻发布会以来的首次讲话中，鲍威尔的言辞极端“强硬”。这些评论是对上周Bullard Waller强硬评论的延续。请继续留意相关消息。美联储似乎愿意直面通胀了。

 

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