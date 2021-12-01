鲍威尔：放弃通胀“暂时”说法- 嘉盛集团官网

重磅消息：鲍威尔在证词中指出，通胀不再属于暂时现象。这是鲍威尔自上周再次被任命为美联储主席以来首次以连任主席的身份在参议院银行业委员作证。他的这番证词对于市场来说无疑是重磅炸弹。美联储此前已透露，完成了最大化就业的目标。美联储一直在等待等式中的通胀提速后开始缩表与加息。在此之前，美联储就承认存在通胀，但通胀属于“暂进现象”。与此不同的是，很多市场人士始终视通胀为“持续现象”，只是等待美联储与鲍威尔的最终承认。今天，鲍威尔终于这么做了。

鲍威尔还指出，FOMC将在12月14日-15日的下次会议上讨论把缩表进程提前几个月。FOMC在上次会议上决定，是时候开始以每月150亿美元的节奏收缩债券购买，囊括100亿美元美债和50亿美元MBS。也就是说，美联储11月和12月的债券购买金额分别为1050亿美元和900亿美元。如果FOMC决定将数字从150亿美元上调至300亿美元，则缩表可在2022年3月结束。但鲍威尔也在11月会议上指出，加息的标准比缩表的标准要严格得多。FOMC12月会议将继续秉持这样的观点吗？

有一个人可能不会对“暂时”论的消失感到高兴，那就是欧洲央行行长拉加德。她和央行委员会成员孜孜不倦地讨论PEPP在2022年3月到期后是否需要新的债券购买计划。欧元区周二披露的CPI预览值显示，表面年率数字为4.9%，预期值4.5%，前值4.1%。如果在12月中旬的时候得到证实，这将是1991年7月以来最高读数。在通胀处于如此高位的环境中，拉加德再想论证欧洲通胀的过渡属性将更加艰难。

交易者对美联储和欧洲央行的预期一直是前者趋于强硬而后者趋于温和，导致欧元/美元5月以来不断走弱，从1.2266有序下跌至1.1186并形成下行通道。该货币对在11月19日击穿通道下轨，但于11月26日回到通道内。周二波动剧烈，但欧元/美元围绕着2020年3月低点上涨至2021年1月6日高点行情的61.8%回档位，即1.1291附近徘徊。

来源: Tradingview, Stone X

欧元/美元4小时图已自近期低点反弹，至10月28日高点的38.2%回档位，即1.1379附近。（红色的61.8%回档位在日图上更清晰）。周二迄今的波动区间接近150点子。1.1380上方的阻力在50%回档位兼水平阻力位1.1435附近，接着是61.8%回档位，即1.1500附近。支撑位在当天低点1.1235，然后是11月24日低点1.1186，接着是2020年3月前高点1.1144。

来源: Tradingview, Stone X

欧元/美元将延续下跌趋势吗？如果鲍威尔继续倾向于强硬而拉加德态度保持温和，那么欧元/美元可能持续走弱。该货币对自超卖位反弹，回到通道内的同时RSI回到中性区域。当然，这也可能是11月接近尾声时的获利回吐所致。随着12月拉开帷幕，请小心欧元/美元重拾跌势。

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