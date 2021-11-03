OPEC+会议展望：不大可能提高产出配额- 嘉盛集团官网

OPEC+定于周四召开产出政策会议。油价目前交投于数年高点附近，但该组织似乎不大可能再次增产。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2021/11/3 14:27:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

OPEC+会议召开时间

OPEC+定于周四（114日）召开会议。

 

对此次会议的预期？

该组织将决定是否坚持7月份做出的、每日供应增加40万桶的决策，或者是否一如包括美国总统拜登在内的许多国家领导人所愿，加快供应的速度以冷却油价。

油价全年都在飚升，过去一个季度也不例外。随着各国重启经济活动，对原油的需求增加，带动油价创下数年高点。而天然气和煤炭价格的劲涨令相对便宜的石油成为发电的选择，并进一步提高了对石油的需求。

而在需求增加的同时供应依然紧张。

 

OPEC+成员国目前的立场是什么？

OPEC+重量级成员国沙特阿拉伯驳回增加石油供应的要求后，科威特和伊拉克最近也发表评论且表明其支持保持先前商定的计划不变，尽管需求明显超过了供应。

依据近期评论，加上OPEC下调其对四季度原油供需缺口的预测值，至30万桶/天（远低于最初的预测值110万桶），市场广泛预测OPEC+较为谨慎地保持之前商定的供应计划。

 

OPEC增产不积极

此时OPEC+部分国家10月产出未能提高到配额水平，OPEC日增产幅度仅有19万桶，不及原计划的25.4万桶。

OPEC+似乎热衷于落在需求曲线之后的背景下，油价很可能扩大上行。但伊朗是个变量。伊朗正与西方国家就其核计划展开对话，如果达成协议后美国解除对伊朗的制裁，则该国的原油可能大量涌入市场。这种可能性存在且有可能利空油价，但实际情况是其绝非一夕之间就会发生。

 

西得州油价后市展望

西得州油价继续交投于8月中旬以来的上升通道内，撞上7年高点85.10后遇阻小幅回落，RSI也自超买区域回撤。改变看涨趋势的前提可能是下破1028日低点80.30，而多头的目标可能在85.26上方的多年新高。


 

 

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