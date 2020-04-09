油价高点回落，关注OPEC会议





原油交易员正在准备迎接近期历史上最受关注的OPEC+会议之一。过去两个时段，由于投资者对OPEC+集团可以就日减产1000-1500万桶之间达成协议的乐观情绪日增，油价涨逾10%。周四有关俄罗斯正准备日减产160万桶的报道改善人气并推动西得州原油上涨5%，至27.46。但有关沙特阿拉伯可能希望减产以4月产量为基准线（那样的话减产的幅度更小）的报道令油价高点回落。OPEC+集团今天以视频会议的形式召开，据预测比之前在3月召开的会议成功些。当时该集团未能就延长减产涵盖日期达成一致，并引发沙特阿拉伯与俄罗斯之间的价格战。可望到达35？在削减全球原油产出的计划上，俄罗斯与沙特之间仍需解决诸多分歧。但我们和大多数交易员一样，预测可以达成协议。这应可奠定油价的短线上涨基础，而反弹的幅度将基本取决于减产幅度接近于1000万桶还是1500万桶。由于基本面依然疲弱，任何反弹都将受制于35。根本点在于，原油供应依然过度而需求遭疫情重创。需要将开始增加，但只有在各国的封锁措施放松之后。中国生产开始再度活跃的信号将为油价提供支撑。如果继续不和如果OPEC+集团，或者更具体地说是俄罗斯与沙特阿拉伯未能弥合分歧，则油价可能迅速回吐过去36个小时取得的10%涨幅，并下探19.25支撑位。需要关注的价位西得州原油目前上涨4%，报在26.10，此前自时段高点27.46回落至25.00，后再度反弹。油价稳稳地守在其3月30日低点以来的上升趋势线上方。即时阻力位可见于27.46、4月3日高点29.10和30.00心理大关。