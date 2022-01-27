俄乌危机推动油价上攻数年高点- 嘉盛集团官网

本就供应紧张的原油市场叠加供应中断的担心后推动油价走高，重点关注地缘政治紧张局势、EIA数据和美联储利率决议。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2022/1/27 14:26:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

油价上涨，重点关注俄乌危机、美联储和EIA数据

前一时段油价反弹逾2.7%，今天得到东欧和中东地缘政治紧张局势升级的支持而再度攀升。

关于俄罗斯入侵乌克兰的担心升温，原油交易者因此密切关注东欧局势。这类担心损害了冒险情绪，一方面推低股市，另一方面提振油价。

 

俄罗斯-乌克兰

俄罗斯与乌克兰的冲突在两个方面影响能源市场。首先，乌克兰是俄罗斯原油与天然气的转运港，构成向东欧与欧盟外围国家输送原油的一条关键管道的重要一环。如果俄罗斯限制原油输送，油价可能应声上涨。

其次，Nord Stream 2天然气管道的未来可能系于乌克兰危机的解决情况。去年我们就看到，作为一种替代能源，天然气因为供应不足价格飚升，并且可以反过来推高油价。

中东

中东方面，阿联酋的石油基础设施在本周初遭到也门胡塞武装组织的袭击，今后可能面临更多袭击。

OPEC+增产困难

而此时市场本就供应紧张。OPEC+的产出一直没有达到上修后的配额，即每天40万桶。OPEC+定于22日再次召开会议。

库存减少

市场供应的紧张真实反映于库存数据。API原油库存报告披露，库存减少872,000，幅度远大于预测的400,000桶。该报告推高油价。

EIA库存报告定于晚些时候揭晓。

增加的需求携手紧张的供应“力挺”原油市场。高盛等投资银行的分析师预测油价在不久的将来到达100美元。

今天的焦点将在俄乌危机的动态以及美联储决议。美联储的表态如果进一步强硬，可能引发对成长前景的关切，同时提振美元、推低油价。

 

油价后市展望

油价交投于1220日以来的上升通道内，目前延续2周低点81.80以来的反弹势头，4小时图已收复50期简单移动均线。MACD支持价格扩大上行。

阻力可见于120日触及的数年高点87.03，攻克的话或打开不断上行的空间，先后上攻8890心理关口。

但若下破50期简单移动均线84.57，短线上涨趋势或落空。空头要想改变近期趋势，需要下破81.74

 

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