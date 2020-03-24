原油涨势可能转瞬即逝





随着冠状病毒以前所未有的力量冲击经济，投资者权衡整个欧洲与英国企业活动的崩盘。在这样的背景下，西得州原油回吐之前涨幅。市场聚焦美联储全力以赴对抗疫情对经济的冲击（导致美元下跌），因此推高油价。此外，市场越来越乐观，美国将很快批准2万亿疫情援助一揽子计划以缓冲疫情的经济影响。美国政府的救援可能带来双重利好。一方面，此举可能增加现金供应，从而推低美元。而美元的贬值使得外币买家的成本降低，从而利多美元计价的油价。第二重，刺激经济发展从而可能提振原油需求。国会仍在就协议讨价还价，但据预测很快将达成协议。整个需求依然低迷在当下旅行限制与商业活动陷于停滞的背景下，整体原油需求依然低迷，所以油价难以守住时段高点。有迹象显示，疫情致死人数在意大利已经到达顶峰。但在全球第二大原油消费国美国，死亡人数仍在增长。世卫组织警告称，这个全球最大经济体可能成为疫情的全球中心。美国PMI定于今天下午发布。如果欧洲数据有任何中以借鉴的地方，我们可以据此判断疫情对服务业的冲击触目惊心。而且，随着越来越多的美国城市进入封城模式，未来几个月服务业可能严重恶化。全球最大原油消费国中国的局势正在改善，但没有新增病例的记录随着境外输入被打破。需要关注的价位早盘油价攀升4.5%，但正在回吐涨幅。西得州原油目前上涨2.5%，报在24.00，考验50与100期均线构成的支撑。如果攻克24.00，后市可能下看昨天低点21.70和3月18日低点20.06。阻力位可见于今天高点25.12、3月20日高点26和200期均线所在的27.30。