俄乌紧张局势有所缓和，油价跌破90 - 嘉盛集团官网

俄罗斯构成OPEC+中的“+”，是整个原油生产链条中的关键生产者。美国与北约盟友不断威胁，如果俄罗斯入侵乌克兰，将制裁俄罗斯。制裁措施从将俄罗斯踢出SWIFT系统到终止Nord Stream 2 Pipeline（俄罗斯-德国天然气输送管道）的协议。入侵的威胁持续存在就足以推高油价。但法国总统Macron本周早些时候与俄罗斯总统普京会晤后表示，俄罗斯军队将在白俄罗斯演习后返回军事基地；得到了普京的保证，不会再向乌克兰边境增兵（虽然后来被普京否认）。该消息帮助西得州油价回到90大关下方。

但油价原来为什么会冲高？就在上周，OPEC将原油日产出提高40万桶。这个决策符合预期，而且OPEC下个月可能再度增产。随着油价攀升至90上方，美国和印度继续施压，要求加大供应。然而问题是，一些国家的生产量无法达到每月产出配额。供应的不足同样有助于油价保持上涨动力。

需求端也帮助油价冲高。随着许多国家继续重启经济活动，原油需求，尤其是美国和欧洲的原油需求高涨。企业无法满足需求，不得不延长工厂的作业时间。随着很多国家重新开放边境，外出与旅行的人增加。自驾出游季很快将要到来。航空燃料价格上涨，但没能阻止航空休闲旅行的复苏。商务出行需求不久也将复苏。另外，美国等国释出了特别石油储备以平抑油价，现在需求重新充实库存。这点也帮助油价处于高位。

西得州原油自疫情爆发以来不断冲高，业已到达2014年9月以来最高点。油价上涨途中形成双底形态，第二个底形成于2021年12月2日，即61.87附近。上周最高触及93.14。双底形态的目标在颈线突破位加上双底低点到颈线的高度。本例中在108.30附近。油价会到达目标吗？

西得州油价周五击穿2021年10月26日高点到12月2日低点行情的127.2%扩展位，即91.62附近，摸至2021年3月8日以来上斜趋势线所在的93.15附近。如果站上该趋势线，可能遭遇由前述行情的161.8%扩展位和2014年6月以来水平阻力位组成的阻力带，即98.95 - 99.56区间。如果攻克该区间，油价可以上看双底目标108.30附近和2014年高点112.21。

来源: Tradingview, Stone X

油价4小时图自2021年12月中旬以来一直交投于一个上涨通道内，第一支撑位在周二低点与上斜通道的下轨趋势线89.00附近，第二支撑位在水平支撑86.06，接着是长期双底形态的颈线所在85.39。2021年12月20日低点到2月4日高点行情的38.2%回档位，即82.81附近构成下个支撑。

来源: Tradingview, Stone X

西得州原油价格暂时跌破90。但如果俄乌紧张局势升级，或OPEC+的产量无力达到产出配额，油价或再度走高。另外，只要需求因为疫情后各国重启经济活动而保持高涨，油价应可维持向上势头。

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan