俄乌紧张局势升级，油价回到100上方 - 嘉盛官网

一支由军用卡车和装甲车组成的庞大车队挺进乌克兰首都基辅的传言正在推高油价。

2022/3/2 13:34:00

俄罗斯在乌克兰境内继续展开攻势，促使西得州原油今天最高摸至101.50，创下20147月以来最高点。一支由军用卡车和装甲车组成的庞大车队挺进乌克兰首都基辅的传言正在推高油价。

而俄罗斯供应中断则接力推动油价攀升，就连OPEC+在明天的会议之后可能上调日产出40万桶的前景都未能阻断涨势。另外，IEA与美国盟国本周将会晤，商讨自战略储备中释出原油的可能性。

美国西得州原油在俄乌冲突爆发之前就已上涨了很长一段时间。油价在62.00附近构筑双底后于1月站上颈线。双底的目标在颈线突破位加上底部到颈线的高度，本例中在109.00附近。

油价将继续冲高吗？如果西得州原油可以收上100，代表着途中攻克多个关键价位，包括前水平阻力位现支撑位及20211025日高点到2021122日低点行情的161.8%扩展位。下个阻力在较高的107.65，即20146月以来高点。

来源: Tradingview, Stone X

 

但请注意，RSI处于超买区域且与价格背离，表明价格可能在短期内回撤。支撑位在今天低点95.34，那也是上升趋势线。如果攻克，价格可能毫无障碍地跌至88.82附近的水平支撑位。接下来的支撑位在双底形态的颈线85.50附近，那也是50天均线所在。

俄罗斯与乌克兰之间的军事冲突的最终结果尚不明朗，这样的不确定性助力油价继续跃升，预期中的OPEC+增产与各方合作释出战略储备原油都无法阻挡其上涨之路。俄罗斯与乌克兰定于32日进行新一轮的谈判，谈判结果或左右油价的后市方向。

 

 

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