受新冠疫情乐观情绪和Rosneft制裁影响，油价攻入两周高点

原油价格周三展开反弹，在经历了两个交易日跌势后收复部分失地，但本周初的下行只是看涨行情中一个小插曲。原油价格本周扩大上周3.4%涨幅，迄今上涨1.4%。

油价走高基于人们对新冠病毒只会短暂打击市场的乐观情绪，同时，随着美国采取行动，委内瑞拉原油供应进一步削减，市场也出现了供应方面的担忧。

新冠病毒

中国制造企业在此前为防止病毒传播采取严格的封锁和限制措施后，正开始慢慢恢复生产。不过，随着周三中国新增新冠肺炎病例数量连续第二天下降，投资者越来越乐观地认为，疫情带来的打击将是短暂的。有关中国即将开发疫苗的报道也令油价获撑。

俄罗斯石油公司（Rosneft)被制裁

美国将俄罗斯石油公司(Rosneft)一家交易子公司列入黑名单并实施制裁的决定同样助力油价上行。据白宫表示，在特朗普持续反对马杜罗之际，俄罗斯石油子公司为委内瑞拉政府提供了一条财政生命线。重要的是，此项制裁是对马杜罗主要支持者之一莫斯科的直接挑战。不出所料，俄罗斯方面对在回应中指责了美国制裁非法，同时表示制裁不影响其与委内瑞拉政府之间的关系。

最后，欧佩克++进一步减产前景也支撑了油价。欧佩克将于下月召开会议，预计届时将讨论如何应对新冠病毒疫情可能导致的需求下降。有关欧佩克或进一步限产的建议可能进一步推高油价。

关键价位

西德州原油（WTI）在1月期间逾15%跌幅后，1月底自49.3美元反弹，此后持续走高。

WTI价格在四小时图表上已经突破100和50天移动均线，但仍低于200天移动均线55.1美元。

WTI目前交投于当天高点53.08美元。即时阻力位在53.30美元（1月31日高点），然后是54.30美元（1月29日高点），之后目标看向56.00。

近期支撑位在51.30美元趋势线支撑，然后是50.80美元和49.30美元。