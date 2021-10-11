嘉盛集团：非农回顾：重大失利，但真有那么糟吗？

非农数据显示美国9月新增就业19.4万。

2021/10/12 2:06:00

今天早前公布的非农就业数据显示，美国9月新增就业岗位19.4万个，而此前预期为50万个。9月失业率自8月的5.2%降至4.8%，平均时薪上涨0.6%，前值+0.4%。美联储应乐见工资正跟随其他通胀迹象上扬。

鉴于非农整体表现远不及预期，人们可能认为美联储113日会议或暂不官宣缩表。但值得注意的是，尽管整体数据较预期惨淡，但8月数据自+23.5万上修至+36.6万。为了在9月报告中反映出这一修正，8月原始数据和修正数据之间的差值（13.1万）应加入9月数据当中。因此，虽然BLS公布的总体就业增长数为+19.4万，但考虑到8月的上修，9月更像是增加了32.5万就业。尽管这一数据仍未达到预期，但似乎仍处在支持美联储下月宣布缩表的积极就业数据范畴”。(请不要忘了，鲍威尔此前几近无视了+23.5万的8月原始数据)

10月迄今，美元指数(DXY)一直在93.6894.50之间盘整9月涨幅。今天，由于经济数据信号喜忧参半，美元指数目前几无变化。240分钟图上，美元指数一直徘徊于202011月以来高点附近。若市场仍预计美联储将在11月会上宣布缩表，美元指数或继续冲高(股市同时推低)。阻力位在930日高点94.50附近，然后是20209月高点94.72。支撑位在今天低点下方，对称三角形上斜趋势线93.74处，然后是前倒头肩颈线92.80

来源：Tradingview, Stone X

 美元/日元通常与10年期美债收益率呈同向走势。今天非农就业数据发布后，收益率开始走高，美元/日元也随之上扬。目前两者相关系数非常之高，达+0.97。随着10年期美债收益率今天突破1.6%(缩表担忧引发债券抛售)，美元/日元已升穿112.00，并正测试2020年2月以来高点112.22。7月2日高点至8月4日低点下行之127.2%扩展位在112.16,161.8%扩展位在113.47。然而，请注意RSI正与价格构筑背离，表明美元/日元或做好回调准备。支撑位在7月2日高点111.65附近，然后是8月11日高点110.80。

来源：Tradingview, Stone X 

下周，市场应会继续消化非农数据，并揣摩美联储对此次数据失利及前值上修将作何反应。若市场预计联储将宣布缩表，美元和美元/日元应继续攀升。反之，若市场认为非农表现不足以支持美联储出手缩表，则需警惕美元和收益率回调。

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