尽管利率上调，墨西哥通胀继续走高

10月中旬整体通胀年率自9月的5.87%升至6.12%

2021/10/26 17:21:00

10月中旬整体通胀年率自9月的5.87%升至6.12%

930日会议上，墨西哥央行将利率自4.5%提高至4.75%，并表示近期通胀攀升是暂时的(就像世界上许多其他央行一样)。他们还预计通胀将收缩至1-3%目标区间内。今天，墨西哥公布了10月中旬通胀率(墨西哥是少数几个发布月中和最终通胀报告的国家之一) 10月中旬整体通胀年率自9月的5.87%升至6.12%，高于4月的6.08%高点，达2017年以来最高水平。今年早些时候，墨西哥央行曾表示希望通胀年底前回落至目标范围内，但当前通胀率仍远远高于1%-3%区间!墨西哥央行将于1111日再次召开会议。

 

自2020年12月以来，美元/墨西哥比索一直守在19.5481和19.7464之间关键支撑区上方。每次汇价到达这一区域就会展开反弹，然后构筑高点降低。9月28日，美元/墨西哥比索终于升穿2020年6月30日以来下行趋势线。货币对交投于水平支撑位(现阻力位)略下方，目前落在20.2217和20.1000之间一个大型交汇区域，其中包括：

  • 水平支撑
  • 50天均线
  • 200天均线
  • 2020年6月30日以来下降趋势线
 

来源：Tradingview, Stone X

240分钟时间轴内，美元/墨西哥比索也正好处在9月13日低点至10月12日高点上行之61.8%回档20.2525附近。若汇价能守住20.1000，则有望展开大幅反弹。20.2525上方首个阻力为水平阻力位20.5071，然后是10月12日高点20.9031附近。但若交易员仍对墨西哥央行的通胀判断心存担忧，认为通胀将不会回落至1%-3%目标，美元/墨西哥比索或继续推低。支撑位回看19.5481-19.7464区域，此处无疑会有买盘支蛰伏，并等待汇价于支撑位区再次反弹。

 

来源：Tradingview, Stone X

 

尽管墨西哥中央银行继续提高利率，但通胀率同样进一步攀升。墨西哥央行仍认为通胀是暂时的，并预计将回落至1%-3%预期目标区间内部。问题在于“央行需要加息到什么程度，通胀才会开始企稳?”墨西哥央行要到11月11日才会再次召开会议。届时我们就能知道，加息周期会不会继续下去。

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