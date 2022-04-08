墨西哥CPI依然火热；美元/墨西哥比索逼近关键支撑位- 嘉盛官网

美元/墨西哥比索陷于一个长期支撑区域和长期下降三角形的下降趋势线构成的区间内。

2022/4/8 14:17:00

墨西哥CPI在早些时候公布，结果显示3月年率上涨7.45%，高于7.36%的预期值和7.28%的前值，创下20011月以来最高点；核心CPI年率6.78%，高于6.7%的预期值和6.59%的前值，为20016月以来最高点。还记得墨西哥央行在325日将基准利率自5.5%上调至6%时也上调了对通胀的指导意见，预计2022年通胀率为5.8%，高于1月预测值4.9%；预计2023年通胀率为4.6%，高于4.5%的前预期值。

美元/墨西哥比索周图自从在20204月创下疫情高点25.7836以来一直走弱，形成下降三角形。请注意，在该三角形的底部筑有一个强支撑区域，即19.5491 - 19.7275区间。美元/墨西哥比索在202011月到20219月之间一直守住该区间，之后反弹至20204月高点到20216月低点行情的38.2%回档位，即21.9612附近，但未能收于其上，随后继续走低，目前又一次考验前述长期支撑区域。

 

来源: Tradingview, Stone X

 

美元/墨西哥比索日图于2月底和3月初再次试图走高，但受制于长期下降趋势线所在的21.4687附近，此后一路滑坡，失守50200天均线并下探长期支撑区域。

 

来源: Tradingview, Stone X

 

美元/墨西哥比索4小时图自该支撑区域回升，今天止步于水平阻力位20.1951附近。如果可以站于其上，或上看38日高点到44日低点行情的38.2%回档位，即20.3926附近，然后上攻由50天和200天均线构成的20.4173 - 20.4539区间（请看日图）。下档支撑在19.5491 - 19.7275区间，然后直至18.5235的水平支撑位（请看周图）。

 

来源: Tradingview, Stone X

 

墨西哥通胀率继续上涨，高于墨西哥央行预期的水平。但美元/墨西哥比索暂时陷于一个长期支撑区域和长期下降三角形的下降趋势线构成的区间内，盘整寻找方向。一旦突破，无论向上还是向下，走势或许无比迅猛。

 

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