金价后市可能高点回撤？- 嘉盛官网

俄罗斯陈兵乌克兰边境，推动黄金（现货黄金/美元）逼近长期对称三角形的尖端。金价最终在“避险交易”开始全面启动作用下于2月11日上破三角形的上轨下降趋势线。正如我们上周所述，金价上攻1910-1923区间的大型阻力区域，其由以下阻力组成：

2021 年 11 月 16 日高 点到 12 月 15 日低点行情的 127.2% 扩展位 2021 年 6 月高点以来的水平阻力位 2020 年 8 月 7 日创下的历史高点到 2021 年 3 月 8 日低点行情的 61.8% 回档位

来源: Tradingview, Stone X

推动金价摸上攻此区域的动力不仅有对俄罗斯入侵乌克兰的担心，还有通胀的上升与情绪的作用。具体来说，最新《交易员持仓》报告显示，主动型基金的黄金多头持仓创下3个月之最。黄金价格今天最高摸至1914.22后调头回落，是否意味着后市下跌？

来源: Tradingview, Stone X

请注意，4小时图RSI与价格背离。如果价格确实下跌，第一支撑位在今天低点1891.48附近，然后是水平支撑位1877.16附近，接着是长期三角形（如红色线所示）的上轨下降趋势线所在的1850附近。但如果价格可以回到1923上方，则第一阻力在通道上轨趋势线1934，然后是由2021年11月16日高点到12月15日低点行情的161.8%扩展位、2021年6月高点以来的水平阻力位组成的阻力带1953.66 - 1959.34区间。心理整数关口在上方水远处的2000。

俄罗斯进入了Donetsk 和 Luhansk这两个地方，有观点认为普京将寻求深入乌克兰。那样的话是否将引来西方国家的更多怒火并最终爆发大战？这个问题暂时还没有答案。但目前价格在阻力带而RSI与之背离以及主动型基金极端看涨的环境，可能导致金价后市回撤。

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