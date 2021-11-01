通胀、通胀，还是通胀 - 嘉盛集团官网

美国、欧洲乃至世界各地的通胀数据继续处于过高的水平，各国的央行因此忙于证实本国通胀大部分属于暂时现象

2021/11/1 14:34:00

克里斯蒂娜·拉加德在上周货币政策会议之后召开的新闻发布会上似乎惜字如金，但一件事板上钉钉，那就是通胀是欧洲会议的重点所在。欧盟在早些时候公布的10CPI预览值报告显示，表面年率为4.1%，创下20087月以来最高点，而预期值和前值分别为3.7%3.4%。剔除食品与能源的核心CPI年率为2.1%，创下20012月以来最高点，而预期值和前值都是1.9%。所以，欧洲央行对通胀的担心是没错的。

而担心通胀的央行不只有欧洲央行一家。美联储本周将召开会议，通胀无疑是其热门话题。在此之前，美联储几乎直白地表示，将在此次会议上宣布开始缩表。美联储青睐的通胀指标，即核心PCE9月数值于上周五公布，结果显示年率为3.6%，低于3.7%的预期值，而8月和7月读数都报在3.6%。这些数据表明，通胀或许正在企稳。虽然略微低于预期，却依然远高于美联储的目标。另外，表面年率为4.4%，预期值和前值分别为4.4%4.2%。我们在聚集通胀的同时也应注意，三季度就业成本指数季率为1.3%，预期值和前值分别为0.9% 0.7%

欧元/美元在欧洲央行会后获得买盘青睐，当天上涨75点子，收报1.1692。该货币对止步于50天均线与526日以来的下斜趋势线。上述美国PCE报告发布后，轮到美元得到多头青睐，从而推低欧元/美元。如果收在1.1595下方，欧元/美元可能形成反转形态看跌吞噬K线，后市或考验15个月低点1.1525。支撑位在上周四低点1.1582，接着是1012日低点1.1525。该位下方不远处就是819日低点到93日高点行情的161.8%扩展位，即1.1515，接着是20203月以来水平支撑位1.1495。阻力位在上周四高点、前述50天均线和下斜趋势线相汇构成的1.1692-1.1705区间。

来源: Tradingview, Stone X

 

美国、欧洲乃至世界各地的通胀数据继续处于过高的水平，各国的央行因此忙于证实本国通胀大部分属于暂时现象。但到最后，波动性最小的货币可能是央行对通胀预期控制地最好的那些货币。

 

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