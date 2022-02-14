如果俄罗斯将要入侵乌克兰的消息持续不断，市场资金可能流入避险资产 - 嘉盛集团官网

上周，法国总统表示，已得到普京的保证，俄方在白俄罗斯的军事演习完毕后将返回军事基地，并且不再向乌克兰边境集结兵力。但这样的说法在之后遭到普京的否认。周五，美国国务卿表示，俄罗斯仍在向乌克兰边境附近增派部队，入侵一触即发，可能在冬奥会结束前进入乌克兰。美国国务卿通知美国公民马上撤离乌克兰。周日，据称普京已下达周三进入乌克兰的计划。如果这些报道属实，则应可在入侵发生前利多包括日元、瑞郎、债券与黄金在内的避险资产。原油方面，在俄罗斯停止供应的担心之下，油价同样可望走高。

上周在白宫言论发布后，市场初步呈现上述走势。欧元/日元自132.00上方跌至200天均线130.39。如果入侵的威胁不消除，欧元/日元可能跌至1月27日低点到2月10日高点行情的61.8%回档位，然后下看50天均线129.79、129.34-129.53支撑区间以及1月25日以来低点128.20。

来源: Tradingview, Stone X

黄金同样受益于这些新闻。现货黄金/美元自1827.4上涨，击穿长期对称三角形上轨下斜趋势线，摸至1865.5。后市第一阻力在2021年11月21日高点1875.8，然后上看1909.7 – 1923阻力带，其由2021年11月21日高点到12月15日低点行情的127.2%扩展位、水平阻力位和2020年8月高点到2021年3月低点行情的61.8%回档位组成。如果攻克此区间，有望上攻2021年11月21日高点到12月15日低点行情的161.8%扩展位1952.9。

来源: Tradingview, Stone X

如上所述，西得州原油周五同样在俄罗斯方面的消息作用下自91.12走高至94.63，途中击穿长期上斜趋势线94.00附近。如果负面消息不断，油价可能上看98.95 - 99.56阻力区间，其由2014年以来的水平阻力位、2021年10月25日高点到12月2日低点行情的161.8%扩展位组成，以及100.00的心理整数关口。请注意，西得州油价于1月中旬打破了双底形态的颈线，目标指向108.10附近。

来源: Tradingview, Stone X

如果本周有关俄罗斯将入侵乌克兰的消息增多，市场资金可能流出风险资产，转而流入日元、瑞郎、黄金与债券等避险资产。油价同样可望自相关消息获益。但以史为鉴，一旦入侵成为事实，请小心“听传闻买进、见事实沽出”的行情。那样的话，价格可能反转并“套牢”交易者。

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