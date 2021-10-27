如何利用货币对交易原油？- 嘉盛集团官网

很多人一说到原油交易马上就想到期货合约交易这唯一的交易途径。期货可能是交易原油最直接的方式，但如果我们无法接入期货交易所，也可用外汇货币对代替，其中最受欢迎的货币就是加元。因为加拿大是石油净出口国，石油出口在其经济中占据很高的比例，加元的价值经常受到原油价格的影响。交易者可以搜寻原油和美元/加元（或许多其它加元货币对）之间的高度负相关联系。

相关系数达到+1.00时表明两种交易产品之间完全正相关，在100%的时间里同向波动。相关系数为-1.00时表明两种交易产品之间完全负相关，在100%的时间里反向波动。相关系数为0.00意味着两者之间毫无关联。相关系数大于+0.80或小于-0.80，则被视为高度相关。请注意，相关系数仅给出行情方向的关系强度，而非行情本身的强度。

近月西得州原油期货合约与美元/加元目前日图相关系数为-0.97，非常接近于完全负相关，即原油价格和美元/加元在大部分时间里反向波动。所以，无法接入期货市场的外汇交易者可用美元/加元作为交易原油的替代品。（请注意，相关系数为负，所以原油价格和美元/加元反向波动）。该相关性例子落在日图时间周期上，其它时间周期上的相关性可能（甚至很可能）与此不同。

来源: Tradingview, Stone X

挪威的经济同样依赖原油，这样的现状和加拿大相似。所以，油价同样影响挪威克朗的走势。原油与美元/挪威克朗当前相关系数为-0.95，也是非常高的负相关系数。所以，在日图上交易的长期交易者同样可以用美元/挪威克朗替代对原油的交易。

来源: Tradingview, Stone X

西得州原油日图自从8月23日在61.76附近创下短期低点后大举冲高，于10月25日在3月8日以来的上斜趋势线阻力处形成射日之星形态。该形态暗示反转。另请注意，RSI目前处于超买区域，也暗示反弹行情或准备回撤。支撑位在10月20日以来低点80.81、7月6日以来前高点76.88。短线阻力位在10月25日射日之星形态的高点85.39、7月6日高点到8月23日低点的161.8%扩展位，即86.27。

来源: Tradingview, Stone X

8月中旬以来油价始终单边走高。美元/加元和美元/挪威克朗都与油价存在高度负相关联系。所以，如果油价继续上涨，没有机会进入期货市场的外汇交易者可以改用美元/加元和美元/挪威克朗的日图走势交易原油。

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