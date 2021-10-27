如何利用货币对交易原油？- 嘉盛集团官网

美元/加元和美元/挪威克朗都与石油有着高度的负相关联系

2021/10/27 17:39:00

很多人一说到原油交易马上就想到期货合约交易这唯一的交易途径。期货可能是交易原油最直接的方式，但如果我们无法接入期货交易所，也可用外汇货币对代替，其中最受欢迎的货币就是加元。因为加拿大是石油净出口国，石油出口在其经济中占据很高的比例，加元的价值经常受到原油价格的影响。交易者可以搜寻原油和美元/加元（或许多其它加元货币对）之间的高度负相关联系。

相关系数达到+1.00时表明两种交易产品之间完全正相关，在100%的时间里同向波动。相关系数为-1.00时表明两种交易产品之间完全负相关，在100%的时间里反向波动。相关系数为0.00意味着两者之间毫无关联。相关系数大于+0.80或小于-0.80，则被视为高度相关。请注意，相关系数仅给出行情方向的关系强度，而非行情本身的强度。

近月西得州原油期货合约与美元/加元目前日图相关系数为-0.97，非常接近于完全负相关，即原油价格和美元/加元在大部分时间里反向波动。所以，无法接入期货市场的外汇交易者可用美元/加元作为交易原油的替代品。（请注意，相关系数为负，所以原油价格和美元/加元反向波动）。该相关性例子落在日图时间周期上，其它时间周期上的相关性可能（甚至很可能）与此不同。

来源: Tradingview, Stone X

 

挪威的经济同样依赖原油，这样的现状和加拿大相似。所以，油价同样影响挪威克朗的走势。原油与美元/挪威克朗当前相关系数为-0.95，也是非常高的负相关系数。所以，在日图上交易的长期交易者同样可以用美元/挪威克朗替代对原油的交易。

 

来源: Tradingview, Stone X

 

西得州原油日图自从823日在61.76附近创下短期低点后大举冲高，于1025日在38日以来的上斜趋势线阻力处形成射日之星形态。该形态暗示反转。另请注意，RSI目前处于超买区域，也暗示反弹行情或准备回撤。支撑位在1020日以来低点80.8176日以来前高点76.88。短线阻力位在1025日射日之星形态的高点85.3976日高点到823日低点的161.8%扩展位，即86.27

 

来源: Tradingview, Stone X

 

8月中旬以来油价始终单边走高。美元/加元和美元/挪威克朗都与油价存在高度负相关联系。所以，如果油价继续上涨，没有机会进入期货市场的外汇交易者可以改用美元/加元和美元/挪威克朗的日图走势交易原油。

 

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题： 交易观点 USD/NOK 美元/加元 原油 WTI

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
    英镑/美元再次跌破1.20
    Fawad Razaqzada
    十二月 20, 2022 04:48 上午
      英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
      Fawad Razaqzada
      十二月 13, 2022 03:48 上午
        Reddit上的热门股票趋势
        Joshua Warner
        十一月 28, 2022 04:00 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。