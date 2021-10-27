美国9月成屋与新屋销售都大涨- 嘉盛集团官网

9月份您买房了吗？您是试图在利率上升之前买房吗？如果您买了，那恭喜您。在9月22日FOMC会议之后、月底之前，MBA30年期抵押贷款利率小幅上升，均值达到3.0475左右。截至10月20日，利率上涨近18个基点，至3.23。无论动机是什么，总之9月有很多人买房。

上周9月成屋销售数据出炉，月率为上涨7%,至1月以来最高点629万户，而预期的上升幅度是较为温和的1.2%，读数为595万户。周二揭晓9月新屋销售，显示月率上涨14%，至80万户，创下2020年7月以来最高点，而预期值为增加1%，至76万户。

自从9月3日最低触及91.95后，美元指数大举冲高，但在10月12日止步于2011年以来的长期趋势线（红色线），即94.55附近，并且随后回撤。9月29日以来美元指数一直在93.36-94.56区间交投。上档有一个由10月12日高点、长期上斜趋势线、2020年9月高点以来水平阻力构成的阻力带，即94.55-94.76区间。支撑位在10月26日低点93.48、50天均线93.34和9月3日低点到10月12日高点行情的50%回档位93.25。

来源: Tradingview; Stone X

欧元/美元的交投和美元指数相背。9月3日测试了前高点1.1908之后，该货币对不断走弱，于9月29日击穿水平支撑位1.1664，形成了双顶形态。双顶形态突破后的目标在突破点加上形态高度，即1.1410附近。但价格在到达8月20日低点到9月3日高点行情的161.8%回档位，即1.1525后止跌。9月29日以来在1.1525-1.1669区间交投（期间反弹至双顶形态的颈线）。强阻力在1.1669-1.1684区间，然后是略高于该位的200天均线1.1700。水平支撑位在1.1572，接着是由上文提到的161.8%扩展位、水平支撑位和2020年3月低点到2021年1月6日高点行情的50%回档位构成的支撑带1.1490-1.1515。

来源: Tradingview; Stone X

9月份大量购房者涌入成屋和新屋市场，但月底的时候利率开始上升。这些购房者是因为利率上升而急于抢先出手的吗？1个月后10月数据发布时，可以解答这个疑问。

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