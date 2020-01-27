疫情继续拖累FTSE走势

今天早上，FTSE等欧洲所有股指悉数下跌，无力摆脱中国疫情消息的影响。在美国股市今天晚些时候开盘时，也不大可能摆脱相关的冲击。美国股指期货目前已经暗示低开。

矿业股、航空股受创最严重，市场寻求避险

FTSE上周受疫情冲击的也是那些公司。在疫情可能开始影响中国进口与某些经济领域的担心引发的抛盘中，矿业股、奢侈品公司Burberry与航空公司首当其冲。而日元与黄金等避险资产受到投资者的青睐。

油价跌破58

油价也位列“受伤”最严重的资产阵营，其中布伦特原油在最初的抛盘引发大量止损抛盘后下跌3.2%。布伦特原油目前跌破58，处于一个月最低点；西得州原油报在10月以来最低点52.4。