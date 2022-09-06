特拉斯当选英国新一任首相，英镑/美元继续低位徘徊- 嘉盛官网

英国将于周二迎来新一任首相。莉兹·特拉斯（Liz Truss）在周一进行的保守党党魁竞选中击败Rishi Sunak，成功入主唐宁街。但该消息的市场影响微乎其微，一方面是特拉斯胜出早有预期，另一方面是两位候选人的支持率差小于预期。特拉斯赢得57%的选票。

英国新首相人选尘埃落定，但经济依然面临严峻的考验。在能源危机与通胀飚升作用下，英国经济可能落入数个季度的负增长。市场是否相信特拉斯将对症下药，给予经济亟需的一切？

特拉斯承诺以“大胆的计划”应对飚升的能源成本问题，考虑冻结能源账单的表态也在意料当中。但要在保证财政政策不过界的同时解决能源与生活成本危机，绝非易事。特拉斯提出的1000亿英镑控能源价格的计划可能发挥短期效用，但总要有人为此买单。遗憾的是，买单的人将是英国纳税人。

特拉斯面对的其它诸多难题包括，整顿因新冠疫情而变得虚弱的国家医疗服务系统、修复因脱欧而受损的英欧关系。

在我看来也有好消息，那就是英国经济正处于谷底，有触底反弹的希望。英镑也是如此。英镑/美元目前落在1.15整数位，相比2020年疫情高峰期创下的低点高出100个点子左右。接下来几天交易者会进一步压低英镑吗？考虑到英镑/美元截至目前的跌幅之巨，我觉得一切皆有可能。但价格目前严重“超卖”，展开某种形式的盘整可能也在情理当中。

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