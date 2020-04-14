



富时指数于长假周末后开盘略有反弹，但交投第一个小时后就之字形走低。尽管一些欧洲国家正开始放松部分最严格管制措施，但在封闭、社交疏远和旅行限制等因素的影响下，因欧洲新冠肺炎新增病例减少及中国贸易数据优于预期所带来的好情绪已烟消云散。英国政界人士在复活节周末期间明确表示，英国商业街将在一段时间内继续关闭，但这让NEXT等时装零售商准备采取备选方案，重启部分在线销售及相关仓储和配送服务。新冠疫情现状已严重影响欧洲汽车市场，尤其他们在中国的销售。去年年底，中国对国外豪华汽车的需求已经开始下降。雷诺目前正在退出中国客车销售，转而专注于轻型商用车和电动汽车。欧佩克宣布减产，油价下跌油价和石油巨头股价今天上午双双下跌。欧佩克和俄罗斯在上周末之前达成减产协议，但由于减产幅度远不足以抵消当前的原油过剩，人们期待已久的协议并未明显改变油市基调。小心财报季！今天晚些时候，摩根大通和富国银行将相继公布财报，华尔街将迎来最为艰难的一个财报季。大多数公司已取消之前的盈利指引，但尚未对新冠疫情全部损失进行评估。投资者将等待企业明确在美国解除封锁、新冠大流行结束且生活恢复正常后的收入和股息来源。