公司新闻喜忧参半，WTI价格上扬，富时推高

公司新闻喜忧参半，美国各州和欧洲国家逐步重启，西德州原油（WTI）跳涨14%，富时指数周三于此背景中推高。随着Facebook、特斯拉（Tesla）和波音（Boeing）财报陆续揭晓，未来一天将成为美国财报季最繁忙的一天。



波动交投助力抵消银行贷款损失



继欧洲其他主要银行之后，巴克莱也宣布大幅提高坏账拨备，以应对一系列零售和企业部门违约。令人担忧的是，第一季度信贷减损支出飙升至21亿英镑，远高于分析师估计的9.2亿英镑。但由于交易收入大幅增长弥补了部分因新冠疫情造成的亏损，该银行仍录得6.05亿英镑利润。



英航母公司IAG裁员显示出政府对企业的支持方案存在重大不足。尽管有大量现金可用于帮助受新冠疫情波及的企业短期内留住员工，但政府可能无法持续为这些企业融资，直至它们重振旗鼓。IAG将裁员1.2万人，此前该公司在4月初已暂时解雇2.2万名员工，称航空业需要数年而非数月时间才能复苏。IAG股价周三下跌3.6%，今年总跌幅达到65%。



WTI飙升，布伦特原油小幅走高



在周三晚些时候美国股市数据公布前，WTI原油价格隔夜飙升逾14%，达到近14美元/桶，这看起来像是一种投机行为。随着美国各州大幅加快解除封锁的步伐，投资者情绪得到了提振。此前，在白宫公布重启指导方针后，最初预计封锁至少还要再持续两周，而不是几天。布伦特原油价格也在上涨，但尽管欧洲各地也在同样加快重启，布伦特涨幅远低于预期。