劳埃德等财报疲弱，富时指数走低

市场整体态度谨慎加之伦敦企业财报负面，富时100指数小幅推低。其他欧洲股指则因企业收益提振表现较好。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/7/31 21:00:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

市场整体态度谨慎加之伦敦企业财报负面，富时100指数小幅推低。其他欧洲股指则因企业收益提振表现较好。

伦敦方面，服装零售商Next销售额增长及股价上行仍不足以抵消劳埃德银行（Lloyds）和投资公司St.James'Place利润下降造成的跌幅。

鲍里斯被告知爱尔兰后备计划或对英美贸易协定造成威胁，英镑走高

美国方面告知鲍里斯•约翰逊，若英国和爱尔兰之间的《耶稣受难日协议》因“英国无协议脱欧”受到威胁，美国国会将阻止未来英美之间达成任何贸易协定。美国一直在承诺将与英国签署新的贸易协定，届时两国间贸易将增长3至4倍，但前提是《耶稣受难日协议》地位稳固。

对英镑来说，这意味着英国首相“不成功便成仁”的脱欧计划及市场最为担心的“无协议脱欧”情境受阻。

由于投资者正在等待今天晚些时候的美联储议息决议，美元走势处于停滞状态，兑部分主要货币汇率几乎无任何变化。货币和债券市场现已完全消化降息25个基点预期，如果美联储不按牌理出牌，市场将出现大幅波动。


相关主题： Lloyds UK 100 英国脱欧 中国 约翰逊

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