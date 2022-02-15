英国银行业四季度财报前瞻：利率的上升有望增加银行的利润 - 嘉盛集团官网

银行业的情况正在好转

英国银行业将于本周拉开财报帷幕，第一家披露财报的商业银行将是NatWest。而英国最大的银行汇丰，以及劳埃德和巴克莱将在下周揭晓财报。这些银行的业绩报告将受到市场的审视。

此时的背景是银行业2022年开局强劲。FTSE350银行板块指数今年反弹15%，跑赢大盘（同期FTSE100指数仅上涨1.5%）。如果以去年12月以来的表现衡量，银行板块上涨20%，而FTSE100指数上涨6.5%。

自英国央行在去年12月开始加息，并很快于2月再度加息以来，英国银行板块的股价显著上涨。利率上升的环境有望携手进一步加息的预期以及贷款需求回暖，使得英国大型银行保持旺盛的生命力和乐观的指导意见。

英国四大商业银行有望报告总计实现340亿英镑利润，其中劳埃德和巴克莱的盈利可望创下数十年之最。

以下是关注事项：

净利息收入

由于净利息收入增加，整个银行业的利润有望呈现改善迹象。利率上升意味着贷款成本增加，银行的存贷收入差因此扩大。

经济稳步走出新冠疫情危机，消费者有足够的信心承担债务，进入良性消费。贷款需求预计旺盛，有助于给英国银行业带来强劲的收入。英国劳动力市场稳健，且英国四季度GDP季率活跃增长1%。住房市场依然强劲，利好劳埃德等大型商业银行。

贷款损失准备

疫情期间为不良贷款计提的贷款损失准备从未变成真正的损失并在去年全年转回，增加了银行业的利润，但2022年预计不会继续转回。

成本

在英国去年12月通胀率创下30年高点之际，成本将受到更多的关注。从纸张到薪资，所有东西的成本都在增加。投资者重点关注的将是用于信息技术升级与数字化的成本。

股票回购与分红

英国银行业分红限禁令的取消同样利好银行业。疫情期间，英国央行为了保证银行业的资本安全，对分红下达限禁令。这些限制现已取消，投资者的目光将牢牢放在分红与股票回购计划上。

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