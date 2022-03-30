3月金属暴涨暴跌，黄金后市或一枝独秀- 嘉盛官网

多重主题作用下，3月金属交易上演惊险之旅。乌克兰与俄罗斯战争引发的供应关切帮助工业金属反弹，部分金属一度创下历史高点。然而，LME镍市场的大型空头回补似乎戳破了金属泡沫，导致铜与钯自各自的历史高点暴跌，黄金和白银最终屈服并加入下跌行列。

钯经历了疫情以来最震荡的一个月

钯金属3月的波动性创下2020年3月以来之最，可以很好地解释过去几周市场的波动性水平。钯金自身下跌压力也不容忽视：自本月高点下跌了40%左右。相比之下铂金的跌幅“只有”20%，但月图和钯金一样，可能走出看跌吞噬K线。铜价在3月7日短暂创下历史高点后暴跌11%，但现在跌幅收窄至区区5.8% - 置于上海封城的背景下，表现不算太差。但高涨的波动性推动资金管理者蜂拥减少对这些市场的投资，营造了波动与震荡交易的完美环境。

铂金和钯金是否已筑底我们并没有把握，但黄金受到各种宏观力量的左右，在可预见的未来表现可能好于前两者。

黄金交易者似乎怀疑俄罗斯意图

和谈一开始听起来是个好消息，但对俄罗斯真实意图的怀疑也真实存在，因为有在人道主义通道问题上反复的前车之鉴，减少在基辅附近的军事活动或许只是将军队部署于其它地方的策略而已。这还不是全部，交易者同时在关注美国通胀数据。而美元和债券收益率一道回撤，同样利多黄金。

3 月黄金多空力量对比微妙

波动性上升，但黄金多空胜负未决，现在还不能断定明天收高还是收低。黄金现货价格收于1908附近，目前交投于该位之上0.8%的水平。月末和季末资金流动有可能破坏周末前的交易，所以很难说3月笑到最后的是多头还是空头。

技术面看，黄金月图有望走出一根大型pinbarK线，其高点距离历史高点仅有5美元，现在还不能断定是否进入修正阶段。但对一般交易者来说，一个月太长，周图日图等时间周期较短的图表上有不少的交易机会。但简略看下月图有助于我们了解大局，目前直观来看未来几周可能迎来惊涛骇浪。

黄金正试图在1900附近企稳

将月图切换到周图后我们发现，市场正试图在1900附近构筑底部。三根周线出现两根阴线的可能性很高，但日图价格已两次自1900反弹，并收上6月高点1916.50。所以，这些价位处的买需显而易见，后市值得重点关注。

黄金不愿下破1900且随后迅速回到1916，呈现短线上涨潜力。今天有望轻松摸至1930，但如果日图收盘价无力摆脱1900-1950区间，那么后市可能继续震荡。交易者谨慎起见要保持警惕。

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