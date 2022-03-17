FOMC加息25个基点，声明透露将有更多加息- 嘉盛官网

FOMC有一个计划，准备年内稳步加息并收缩资产负债表。

2022/3/17 13:29:00

FOMC今天加息25个基点，这点符合预期。FOMC加息决议的投票比例为81，只有圣路易斯联储主席Bullard的意见相左，投票支持加息50个基点。FOMC声明指出，不断加息的做法适宜FOMC预计在“未来某次会议”开始收缩资产负债。美联储主席鲍威尔在新闻发布上表示，FOMC有一个计划，准备年内稳步加息并削减资产负债。这就是强硬的表态。

FOMC也指出，物价高涨与供应链不畅使得通胀继续高于目标。鲍威尔表示，俄乌战争推升能源成本继而加剧通胀。他补充指出，通胀回到正常水平所需要的时间长于最初的预期，而且存在上行风险。鲍威尔还说，FOMC预计通胀率保持在高位直至明年年中，然后调头向下，接着迅速下跌。FOMC因此大幅上修12月的通胀率预期中值，认为年内在4.3%附近，明显高于之前的2.8%FOMC也下调2022年成长预测值，从12月份的4.0%调整为2.8%通胀率上修、增长率下修，鲍威尔却声称，预计未来一年经济不会衰退

对利率的预期中值为：2022年底报在1.9%2023年底报在2.8%。这可能意味着今年有多达7次的加息，确实非常强硬。请注意，这还是中值预期值，也就是说，有些成员对年底通胀率的预期值还要更高。

FOMC声明发布与新闻发布会召开前后，欧元/美元的走势极度震荡，原因可能是“见声明沽出、等新闻发布会买进”的行为所致。欧元/美元在1.1000上方不远处构筑高点，在新闻发布会召开前下探1.0950，在发布会之后调头向上回到FOMC声明公布前的高点。

 

 

来源: Tradingview, Stone X

 

欧元/美元日图有序走低并形成下降通道。2月时一度突破通道但以失败告终，回到通道后考验通道下轨，但止步于128日低点到210日高点行情的161.8%扩展位，即1.0920附近。预计当前下跌趋势不改，但有空间在通道内先行上涨。上方阻力在310日高点兼前低点1.1121附近，然后是通道的上轨下降趋势线1.1210附近。支撑位在通道下轨趋势线1.0890附近，然后是37日低点1.0806

 

 

来源: Tradingview, Stone X

 

美联储关切通胀，预计年内通胀率达到4.3%。依据点阵图，美联储今年大概加息7次之余收缩其资产负债表。这次会议结果可能被视为强硬。今后请观察通胀数据，关注FOMC是否因为通胀数据而觉得有必要在某次会议上加息50个基点。

 

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