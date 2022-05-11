全球经济可能衰退，新的一周延续避险交易- 嘉盛官网

交易者仍然对全球经济衰退的可能性感到不安，隔夜亚洲市场和商品货币领跌。

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2022/5/11 12:55:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

亚洲市场情况：

  • 澳大利亚 ASX 200 指数下跌82.4点，跌幅1.14%，目前报在7,123.20
  • 日本日经225指数下跌609.26点，跌幅2.26%，目前报在26,392.17
  • 香港恒指下跌791.44点，跌幅3.81%，目前报在20,001.96
  • 中国 A50指数下跌159.14点，跌幅1.21%，目前报在12,944.84

 

英国和欧洲

  • 英国FTSE 100指数期货目前下跌53.5点，跌幅0.17%, 现货市场开盘预计报在7,334.44
  • Euro STOXX 50指数期货目前下跌52点，跌幅0.43%, 现货市场开盘预计报在3,577.17
  • 德国 DAX指数期货目前下跌182点，跌幅0.44%, 现货市场开盘预计报在13,492.29

 

美国股指期货

  • 道指期货目前下跌330点，跌幅1.01%
  • 标普500指数期货目前下跌115点，跌幅0.91%
  • 纳斯达克100指数期货目前下跌42点，跌幅1.02%

 

 

 

新的一周以避险基调拉开帷幕，隔夜亚洲股市跟随华尔街走弱。美联储透露将要展开幅度为50个基点的系列加息，投资者却担心美联储落后于通胀，或无力遏制之。而在成长前景继续恶化的环境中，未来一年全球经济衰退的可能性在上升。

中国恒生国企指数跌逾4%而恒指跌约3.8%ASX200指数跌1.2%，符合我们在亚洲市场开盘报告中阐述的看跌观点。亚洲绝大多数主要基准股指都在下跌。黄金未能吸引避险资金流，同样走弱。

 

澳元与纽元和大宗商品一起下跌

全球成长疲弱的前景加上中国各地因疫情实施封锁管控且没有任何放宽的迹象，令市场看跌铜铂等主要大宗商品。我们在一周交易员持仓报告中指出，交易者对铜期货的持仓转为净空头，而价格也已回踩上周低点。

澳元和纽元是最弱主要货币，其中澳元/美元跌至0.7000上方10点子的位置，而纽元/美元跌至2年低点。澳元/日元上周五下破92.26低点，确认了下跌趋势，且隔夜跌至4天低点。我们下看90.50附近的支撑区域。

 

 

 

我们也在关注纽元/日元，其于亚洲市场站上一个关键支撑位。该货币对在打破上升三角形的上轨趋势线后形成了系列下降的高点，在月图枢轴点遇阻。受制于周五高点，我们继续看跌，现在的目标是82.50附近的支撑区域。

 

FTSE: 市场内部情况

 

 

FTSE 350: 202259日下跌1.51%，收于4114.56

  • 56 只个股(占比16.00%)上涨，290只个股(占比82.26%) 下跌
  • 7只个股创下52周新高，74只跌至新低
  • 25.43%的个股收上200天均线
  • 36.29%的个股收上50天均线
  • 10.29%的个股收上20天均线

 

涨幅居前的个股:

  • +18.4% - 4imprint Group PLC (FOUR.L)
  • +5.9% - Hiscox Ltd (HSX.L)
  • +5.9% - Beazley PLC (BEZG.L)

 

跌幅居前的个股:

  • ·-8.3% - International Consolidated Airlines Group SA (ICAG.L)
  • ·-7.5% - Rightmove PLC (RMV.L)
  • ·-8.3% - SEGRO PLC (SGRO.L)

 

后市展望(标准时间)

 

 

 

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