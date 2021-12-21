欧洲市场开盘时段：重拾避险基调，WTI跌破70美元

纳斯达克100指数期货目前下跌40.75点，跌幅0.88%

奥密克戎变种扩散，亚洲股指全线走低

中国人民银行今天将一年期贷款优惠利率自3.85%下调5个基点至3.8%，市场猜测2022年或有更多宽松政策出台。然而，中国股市仍追随全球股市走低，表明市场对今天预期中的宽松政策反应冷淡。沪深300指数下跌约1%，中国A50指数下跌约0.5%。但鉴于日本东证指数下跌2.3%，日经指数下跌约2.1%，中国股指表现还是略优于其他亚洲股指。

美国股指期货追跌亚洲股指走低

由于上周四启动的抛售正在努力实现三连跌，美国期货隔夜继续下挫。美国官员一直敦促美国人通过注射强化疫苗来抵御“愤怒的奥密克戎变种”（福奇博士周日原话），鉴于此，交易员或在随后一个多月内继续远离利好股市的风险偏好。

拜登支出法案面临党内阻力

美国参议员(民主党) Joe Manchin出现在福克斯新闻(Fox News)上，当被问及1.75万亿美元支出法案时，他以通胀关切为由，表示“无法投票赞成继续这项立法”。采访结束后，他发表了一份声明，称民主党希望通过的法案可能会“严重阻碍”国家抗疫能力。白宫新闻秘书回应说，将在2022年找到办法推进法案。

WTI（西德州中质原油）本周开盘跌破70美元，并继续走低

由于交易员怀疑需求在新一年来临之际可能受抑，重拾限制措施的前景令油价承压。油价因此脱离横盘区间，70美元价格很可能仍为一个关键水平（只要价格受制其下，或吸引空头在反弹时入场推低）。

英镑/日元和英镑/瑞郎因封锁和避险情绪承压