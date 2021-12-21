欧洲市场开盘时段：重拾避险基调，WTI跌破70美元

亚洲股指：
- 澳大利亚ASX200指数下跌18.7点，跌幅0.26%；目前交投于7,285.30
- 日本日经225指数下跌545.95点，跌幅1.91%；目前交投于27,999.73
- 香港恒指下跌334.13点，跌幅1.44%；目前交投于22,858.50
- 富时中国A50指数下跌76点，跌幅0.48%；目前交投于15,804.96
英国和欧洲股指期货：
- 英国富时100指数期货下跌101.5点，跌幅1.41%，现货市场目前预计开盘价为7,168.42
- 欧洲Euro STOXX 50指数期货下跌71点，跌幅1.71%，现货市场目前预计开盘价为4,090.35
- 德国DAX指数期货下跌242点，跌幅1.56%，现货市场目前预计开盘价为15,289.69
美国股指期货：
- 道指期货目前下跌532.16点，跌幅1.48%
- 标普500指数期货目前下跌156点，跌幅0.99%
- 纳斯达克100指数期货目前下跌40.75点，跌幅0.88%
奥密克戎变种扩散，亚洲股指全线走低
中国人民银行今天将一年期贷款优惠利率自3.85%下调5个基点至3.8%，市场猜测2022年或有更多宽松政策出台。然而，中国股市仍追随全球股市走低，表明市场对今天预期中的宽松政策反应冷淡。沪深300指数下跌约1%，中国A50指数下跌约0.5%。但鉴于日本东证指数下跌2.3%，日经指数下跌约2.1%，中国股指表现还是略优于其他亚洲股指。
美国股指期货追跌亚洲股指走低
由于上周四启动的抛售正在努力实现三连跌，美国期货隔夜继续下挫。美国官员一直敦促美国人通过注射强化疫苗来抵御“愤怒的奥密克戎变种”（福奇博士周日原话），鉴于此，交易员或在随后一个多月内继续远离利好股市的风险偏好。
拜登支出法案面临党内阻力
美国参议员(民主党) Joe Manchin出现在福克斯新闻(Fox News)上，当被问及1.75万亿美元支出法案时，他以通胀关切为由，表示“无法投票赞成继续这项立法”。采访结束后，他发表了一份声明，称民主党希望通过的法案可能会“严重阻碍”国家抗疫能力。白宫新闻秘书回应说，将在2022年找到办法推进法案。
WTI（西德州中质原油）本周开盘跌破70美元，并继续走低
由于交易员怀疑需求在新一年来临之际可能受抑，重拾限制措施的前景令油价承压。油价因此脱离横盘区间，70美元价格很可能仍为一个关键水平（只要价格受制其下，或吸引空头在反弹时入场推低）。
英镑/日元和英镑/瑞郎因封锁和避险情绪承压
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鉴于英国可能面临圣诞节封锁的头条消息以及奥密克戎变种相关关切，要警惕避险环境及英镑/瑞郎和英镑/日元潜在下破。
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周四英央行加息后，英镑/日元应声上破，但未能守住月枢纽并重回通道内部，构筑看跌锤子线，显示波段高点很可能已经成形。汇价周五继续推低，已于隔夜测试趋势支撑，看来即将下破，目标锁定149附近。
虽然英镑/瑞郎在这一过程中经历了一段时间动荡走势，但日线图上，货币对仍然处于下降趋势，且曾呈现出强劲看跌动能。周四看跌K线值得关注，因为汇价未能维持在月度轴心点上方，而且虚假上破对称三角形。目前价格正在回升，因此我们正在等待新一轮波动性的爆发。
FTSE 350指数
富时350指数2021年12月17日收盘情况：4152.47 (0.13%)
- 227只个股（占比64.67%)上涨，107只个股（占比30.48%)下跌
- 6只个股升至52周新高，2只跌至新低
- 51%的个股收上其200天均线
- 45.01%的个股收上其50天均线
- 16.52%的个股收上其20天均线
涨幅居前的个股：
- + 8.19%-Cineworld Group PLC (CINE.L)
- + 7.56%-Micro Focus International PLC (MCRO.L)
- + 7.05%-Capita PLC (CPI.L)
跌幅居前的个股:
- §-7.54% - Trustpilot Group PLC (TRST.L)
- §-3.15% - Croda International PLC (CRDA.L)
- §-2.95% - Synthomer PLC (SYNTS.L)
后市展望 (格林威治时间)
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