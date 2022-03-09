欧元/澳元和欧元/纽元或在筑底- 嘉盛官网

原油、黄金和小麦等大宗商品价格飚升，商品货币也顺势走高。

2022/3/9 15:04:00

欧元兑很多货币最近下跌。比如，欧元/美元过去一个月就从1.1489下跌至1.0806。欧元近期弱势的主要成因如下：

  1. 欧元区临近目前处于战火中的国家乌克兰。
  2. 过去一年通胀率不断上涨，但欧洲央行（暂时）保持温和政策。央行继续购买债券且至少在未来半年内延续该政策。请注意，欧洲央行定于周四召开货币政策会议，届时或宣布加大债券购买减码的力度。

 

与此同时，澳元和纽元不断走高。原油、黄金和小麦等大宗商品价格飚升，商品货币也顺势上涨。比如，128日以来，澳元/美元自0.6968上涨至0.7441；纽元/美元自0.6529上涨至0.6926。所以，欧元/澳元和欧元/纽元也顺理成章地走弱。

欧元/澳元自24日在1.6225创下高点以来大幅下挫，最低到达1.4563，截至昨天的短短一个多月波幅达到1662点子。但昨天的K线形成锤子形态，即价格低开低走后在多头推动下收在开盘价附近。锤子形态是由单根K线组成的反转形态。结合今天的上涨，有些人可能将昨天的锤子形态视为早晨之星形态，即由3K线组成的反转形态：第一天下跌，第二天构筑锤子形态，最后一天收高（于第一天开盘价附近）。早晨之星形态发出的信号比锤子形态本身发出的信号强劲。

来源: Tradingview, Stone X

 

请注意，虽然价格上涨，RSI仍处于超卖区域。如果RSI到达30，可为价格对当前跌势进行休整或反转提供更多支持力量。第一支撑位在昨天低点1.4463，第二支撑位在20177月低点以来的水平支撑位1.4407附近。第一阻力在24日高点下跌至昨天低点行情的38.2%回档位1.5198附近，如果站于其上，有望上看水平阻力位1.52531.5354

欧元/纽元的走势和欧元/澳元相仿。欧元/纽元先是在24日形成1.7359高点，昨天跌至1.5642低点，短短一个多月的波幅达到1717点子。昨天在日图上形成锤子形态，但因为对第一天失地的收复幅度没有欧元/澳元那么大，可能不会被视为早晨之星形态。

来源: Tradingview, Stone X

 

 

请注意，价格虽然走高，欧元/纽元的RSI和欧元/澳元的RSI一样仍处于超卖区域。如果RSI到达30，可为价格对当前跌势进行休整或反转提供更多支持力量。第一支撑位在昨天低点1.5642，第二支撑位在20177月低点1.5237附近。水平阻力位在今天高点1.6064，然后是水平阻力位兼24日高点下跌至昨天低点行情的38.2%回档位1.6300附近，接着是前述行情的50%回档位1.6500

 

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