欧元区CPI高于预期，是否影响欧洲央行决策？ - 嘉盛官网

本周货币对的主要驱动力一直是俄罗斯入侵乌克兰的消息，但说到利率，交易者无法忽视最重要的经济数据：通胀。2月德国、意大利、西班牙和法国协调CPI悉数强于预期，2月欧元区CPI预览值自然而然高于预期。数据显示，2月CPI年率5.8%，高于5.4%的预期值和5.1%的前值，也创下历史高点。剔除能源、食品、酒精和烟草的核心CPI年率上涨2.7%，预期值2.5%，前值2.3%。

我们要注意，欧洲央行的通胀目标是2%，而2月CPI的上涨还没有包括俄乌冲突开始引爆能源价格的因素。CPI继续高涨的话会促使欧洲央行将减少资产购买的时间表提前吗？甚至允许市场计入早于年底加息的前景吗？

欧洲央行官员Guindos今天早些时候表示，俄罗斯入侵乌克兰不仅将影响欧元区经济，还将影响欧元区的通胀。Guindos因此预计通胀继续上涨。欧洲央行下次货币政策会议定于下周召开。

欧元/美元2021年5月以来一直交投于下降通道内，今天触及2020年5月以来最低点1.1059附近。请注意，欧元/美元和美元/俄罗斯卢布之间的相关系数为-0.87。相关系数报在-1.00表明两种交易产品完全负相关，完全反向波动。相关系数低于-0.80表明强负相关。所以，如果美元/俄罗斯卢布继续上涨，则欧元/美元继续下跌可期。

来源: Tradingview, Stone X

价格在4小时图上断然下破1月28日低点并危及2月10日低点到高点行情的127.2%扩展位兼2020年4月以来的水平支撑位，即1.1050附近。下方的长期通道下轨趋势线所在的1.0950附近构成支撑，接着是前述行情的161.8%扩展位1.0890附近。

来源: Tradingview, Stone X

但欧元/美元目前交投于下降楔形中，预期后市向上突破，目标为楔形的100%回档位。另外，RSI与价格背离，表明价格可能上涨。上档阻力在前支撑位1.1121、长期通道上轨趋势线（楔形高点附近），即1.1250附近。然后是上方不远处的水平阻力位1.1280。

欧元区CPI高涨，而俄乌冲突导致能源成本飚升，只会加剧欧元区的通胀压力。交易者必须考虑这种情况是否足以推动欧洲央行在下周召开会议时调整资产购买的计划。

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