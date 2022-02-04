欧盟CPI远超预期，会影响欧洲央行的决策吗？- 嘉盛集团官网

CPI高于预期不大可能动摇欧洲央行的温和立场

2022/2/4 17:07:00

1月欧元区CPI预览值远高于预期。表面年率为5.1%，预期值和前值分别为4.4%5%，主要推高因素是能源成本飚升了28.6%。表面年率依然远高于欧洲央行的目标2%。剔除表面CPI中不稳定的因素，比如能源、食品、酒精和烟草的核心CPI 1月年率为2.3%，预期值和前值分别为1.9%2.6%

欧洲央行行长拉加德及其同事一直不太担心通胀。央行上次会议的记录提到，近期的和预期的短期通胀为“暂时性”问题。拉加德最近还说，央行“完全有理由不似美联储那般做出快速反应”。央行多名其他成员呼应了这样的立场。欧洲央行定于周四召开货币政策会议，预计届时按兵不动。央行在12月会议上决定按计划在3月退出疫情紧急购买计划，但贯彻资产购买计划，在三季度继续买入债券。高企的CPI读数有没有可能削弱欧洲央行的温和程度？

欧元/美元15分钟图在CPI发布后自1.1293急涨至短线阻力1.1335，后在获利回吐盘的打压下回到CPI发布前的水平。交易者是否在周四的央行会议召开之前获利回吐？这点值得思考。

 

来源: Tradingview, Stone X

 

欧元/美元日图大涨击破50天均线1.1308后上攻114日高点到128日低点行情的61.8%回档位，即1.1344附近，之后空头涌现。如果攻克1.1344附近，先后上看下降通道的上轨趋势线1.1366附近、水平阻力位1.1482附近。支撑位在昨天低点1.1220、水平低点1.1186128日低点1.112120211124日低点到2022114日高点行情的127.2%扩展位1.1105

 

 

来源: Tradingview, Stone X

 

在欧洲央行周四召开会议之前发布的1月欧盟CPI远高于预期，但鉴于央行12月立场非常温和且通胀上涨的主要驱动力是能源，拉加德及其同事可能坚称通胀是暂时现象。

 

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