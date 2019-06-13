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欧洲股市一览：油轮遇袭推高石油相关股票

股市截至下午3:44的概览

作者： 
2019/6/13 21:00:00
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股市截至下午3:44的概览

  • 在对近期反弹展开一个半时段的盘整后，伴随着避险需求减弱，投资者或有兴趣再度推高股市
  • 周四早盘自波段低点回升并不完全由油价突然暴涨引起，但后者起了很大的作用
  • 美国西得州原油与布伦特原油双双上涨近5%，并且最新各涨3%左右
  • 此前有报道称，两艘油轮在霍尔木兹海峡附近遇袭；其中一艘遭到类似抛射式“炮弹” – 有些媒体称是鱼雷的袭击，另一艘出现三次爆炸
  • 大约一个月前，同一地区四艘船只遭到破坏。当时美国官方把矛头指向伊朗，称其发射了水雷
  • 有消息暗示，全球35%的供应，即每日经过霍尔木兹海峡的运输量，可能遭遇中断。
  • 高于预期的美国周请失业金人数延续了美联储降息的故事

企业新闻

  • 石油相关股票不出意外地领涨欧洲股市，但要注意，在周三遭到“疯狂甩卖”的油田承包商股票的买需最旺盛
  • 高回报率的住宅与商业地产板块（避险板块）涨幅最大
  • 欧洲科技股整体上涨0.5%，其中软件类股最强。硬件类股受电信设备制造商诺基亚和爱立信的拖累
  • 油轮遇袭可能推高运费，标普500的船运股上涨。其中一艘遇袭油轮的所有者Frontline，股价最高上涨11%

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